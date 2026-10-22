Използване на AI за домашни? Ново училищно предизвикателство отваря дебата в клас

„Месец на онлайн безопасността“ предлага готови ресурси по актуални теми от света на интернет

Социални мрежи преди 16 години – за или против? А домашното, написано с помощта на изкуствен интелект, измама ли е? По тези и други въпроси за онлайн света могат да дебатират учениците в новото училищно предизвикателство „Месец на онлайн безопасността“. Инициативата, организирана от Yettel и Prepodavame.bg, помага на учителите да превърнат въпросите от дигиталния свят на учениците в повод за разговор, размисъл и придобиване на нови знания.

Преподавателите от цялата страна могат да избират от безплатни ресурси за 1.–12. клас и да организират занимания според възрастта и интересите на учениците. Сред темите са отговорното използване на изкуствен интелект, кибертормоз и реч на омразата, влияние на социалните медии, онлайн измами, баланс между времето онлайн и офлайн. За всяка тема има разработени ресурси за самоподготовка на учителите, готови уроци и материали за родители.

„С тази инициатива искаме да подкрепим учителите да превърнат темите за дигиталната безопасност в постоянен разговор с учениците, който продължава дори и след октомври. Стремим се да приобщим цели училища, в които преподавателите обменят опит и добри практики, а учениците се чувстват свободни да задават въпроси, да изразяват мнение и да развиват умения за защита в интернет“, коментира Маргита Колчева, мениджър „ESG и оптимизация на процеси“ в Yettel.

От 2022 г. насам телекомът си партнира с платформата Prepodavame.bg за организиране на тематични обучения за учители, свързани с критично мислене, работа с изкуствен интелект и онлайн безопасност. В работата си с преподавателите екипът на платформата откроява нуждата от повече готови материали, с които да разглеждат дигиталните теми в час. Разработени с активното участие на Yettel, тези ресурси днес са основата на предложените занимания в „Месеца на онлайн безопасността“. Това пести време на учителите и им позволява веднага да приложат темите в клас.

„Преподавателите знаят кои теми от дигиталния свят са важни за децата, но след пълен учебен ден нямат възможност да подготвят изцяло нови уроци. Затова с платформата „Компас в дигиталния свят“ се погрижихме да имат на едно място готови за ползване материали, които да приложат с минимално време за предварителна подготовка“, добавя Евгения Манева, специалист „Управление на проекти и съдържание“ от екипа на Prepodavame.bg и специалист „AI в образованието“.

Участие чрез разнообразни творчески и интерактивни формати

За да се включат в „Месеца на онлайн безопасността“, учителите могат да избират от различни активности, подбрани така, че да дават възможност за дейно участие – не просто „уроци по безопасност в интернет“, а ситуации, в които учениците трябва да мислят и да вземат решения. Като например дебат относно използването на изкуствен интелект за писането на домашни или разработване на кампания срещу онлайн тормоза и речта на омразата, в която учениците да създават послания под формата на постер, видео или публикация.

Отборната викторина включва въпроси за различните образователни етапи, базирани на разработените уроци, а темата за дигиталното благополучие отправя предизвикателство към учениците да следят екранното си време и да създават правила за по-осъзнато и отговорно използване на технологиите.

Сред възможностите има и активности в по-артистична посока – създаване на творби по зададена тема, които да бъдат сравнявани с версии, генерирани с изкуствен интелект.

„Искаме учениците не просто да чуят кое е безопасно и кое не, а да анализират ситуации, да задават въпроси, да защитават позиция и сами да търсят решения“, коментира Евгения Манева. Тя подчертава необходимостта подрастващите да развиват способността да използват технологията като инструмент, а не като заместител на собственото си мислене. „Все по-важни стават умения като критична оценка, медийна грамотност, творчество, емпатия и способност за вземане на отговорни решения“, добавя тя.

Всеки учител може да участва в инициативата като избере от предложените активности, проведе я в клас и след това изпрати кратък отчет със снимки и обратна връзка. Всяко училище, присъединило се към кампанията, се появява на виртуална карта – а те вече са над 130. Ще бъдат отличени училищата с най-голям брой участвали ученици, училищата с най-висок процент участвали ученици, както и най-активните учители. Сред наградите са лаптопи, както и възможност за организирано посещение в централата на Yettel и в нюзрума на bTV, която е медиен партньор на инициативата.

И тъй като необходимостта от дигитални умения не свършва в училище, платформата предлага и брошури за родители за по-пълноценен диалог у дома по теми като времето пред екрана, социалните мрежи, AI, онлайн измамите или справянето с онлайн тормоз. „Колкото по-последователни са посланията между училище и дом, толкова по-лесно е за детето да изгради устойчиво поведение“, уверена е Евгения Манева.

Партньорство с мисия: когато бизнесът и образованието гледат в една посока

Кампанията през октомври надгражда дългосрочното партньорство между Yettel и Prepodavame.bg. Двата екипа заедно определят приоритетните теми и разработват инициативи, които свързват нуждите на учителите с уменията, необходими в дигиталния свят.

„Ние знаем какво питат учителите, какви са реалните им ограничения и какъв ресурс биха използвали, а бизнесът вижда какви дигитални умения се изискват в работната среда и как се променят те“, описва допълващите се компетентности Евгения Манева.

Ангажиментът към дигиталните умения на подрастващите е част от стратегията за устойчиво развитие на телекома.

„Като компания, която предоставя достъп до новите технологии и онлайн света, ние се стремим да подготвим младите хора да ги ползват отговорно и осъзнато. Експертизата на нашите партньори, подходът и инструментите, съобразени с всяка от групите, с които работим – учители, ученици, родители, са ключови за успеха на тези усилия. С тях целим всяка година да подпомагаме 50 000 души да подобрят дигиталната си грамотност.“, обобщава Маргита Колчева.

Желанието на организаторите е „Месецът на онлайн безопасността“ да достигне до поне 200 училища в страната, но много по-ценна ще бъде обратната връзка от участниците – да споделят кои теми са били най-полезни, кои формати са работили най-добре, какви въпроси са възникнали и какво са научили. Организаторите обаче биха определили инициативата като истински успешна, ако разговорът продължи и след края на октомври. Затова и материалите в платформата „Компас в дигиталния свят“ ще останат на разположение и след това.