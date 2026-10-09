Yettel предлага новата серия на Samsung Galaxy Tab S12 с 24 месеца лизинг без оскъпяване и 6 месеца достъп до Google AI Pro

● Промоционалната кампания е валидна от 7 до 21 октомври и включва Galaxy Tab S12+ 5G и Galaxy Tab S12 Ultra 5G

● Новите премиум таблети предлагат 12,6- и 14,6-инчови Dynamic AMOLED 2X дисплеи, Dimensity 9500, S Pen в комплекта и разширени Galaxy AI функции

Най-новите премиум таблети на Samsung пристигат в Yettel със специална стартова оферта. От 7 до 21 октомври 2026 г. клиентите ще могат да закупят Samsung Galaxy Tab S12+ 5G 256GB с 12GB RAM и Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G 256GB с 12GB RAM на лизинг без оскъпяване за 24 месеца. И двата модела идват със S Pen в комплекта, а към устройствата клиентите получават и безплатен достъп до Google AI Pro за 6 месеца. Новото поколение Galaxy Tab S12 е насочено към потребители, които търсят висока производителност, удобство за работа в движение и повече възможности за учене, творчество и забавление.

Големи дисплеи и производителност за работа и забавление

Galaxy Tab S12 Ultra 5G е впечатляващият представител на серията с 14,6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей, резолюция 2960 x 1848 пиксела и честота на опресняване до 120 Hz. Въпреки големия екран корпусът е с дебелина от едва 5,1 мм, което го нарежда сред най-тънките Galaxy Tab модели на Samsung досега. Galaxy Tab S12+ 5G предлага същата концепция във формат с 12,6-инчов Dynamic AMOLED 2X екран, резолюция 2800 x 1752 пиксела и честота на опресняване до 120 Hz. И при двата модела максималната яркост достига 1600 нита, а технологията Seamless Vision Booster адаптира изображението към условията на осветеност.

Разликата между двата модела позволява избор според начина на употреба. Ultra е подходящ за потребители, които работят с графика, снимки, видео или няколко приложения едновременно, докато Tab S12+ запазва премиум изживяването в по-удобен за често носене формат. И двата таблета използват MediaTek Dimensity 9500, произведен по 3-нанометров технологичен процес. Новата платформа осигурява до 61% по-висока производителност при AI изчисления чрез NPU, до 19% увеличение при процесора и до 17% при графичната подсистема спрямо Galaxy Tab S11 Ultra. За по-стабилна работа при продължително натоварване е използвана и нова 3D изпарителна камера.

Galaxy Tab S12 Ultra 5G разполага с батерия с капацитет 11 600 mAh, а Galaxy Tab S12+ 5G – с 10 600 mAh. И двата модела поддържат 45 W зареждане, като Samsung посочва до 23 часа автономност за Ultra и до 21 часа за S12+. Таблетите предлагат 5G свързаност и са сертифицирани по IP68 за защита от вода и прах.

Galaxy AI и Google AI Pro за по-лесна работа с информация

Една от големите новости при Galaxy Tab S12 са възможностите за работа с изкуствен интелект. Таблетите работят с Android 17 и One UI 9 и комбинират Galaxy AI с големите си дисплеи, така че интелигентните инструменти да бъдат част от нормалния работен процес, а не отделна функция, която потребителят трябва целенасочено да стартира. Multi Window например позволява дисплеят да бъде разделен на до три части. Така потребителят може едновременно да гледа лекция или презентация, да си води записки в Samsung Notes и да използва асистент за допълнителна информация. Note Assist може да организира и обобщава бележките, без да се налага прекъсване на текущата работа.

Включеният достъп до Google AI Pro дава разширен достъп до моделите и услугите на Google с изкуствен интелект. Gemini може да се използва за търсене и анализ на информация, а Gemini Notebook позволява събирането на бележки, изображения, записи и файлове на едно място и създаването на обобщения, учебни материали и други форми на съдържание.

От бележки и скици до редактиране на снимки и видео

Samsung включва S Pen в комплекта и на двата модела, заедно с USB-C кабел за зареждане, щифт за SIM карта и ръководство за ползване. Стилусът може да се използва за ръкописни бележки, скициране, работа с документи и по-прецизно редактиране на съдържание. Предварително инсталираният Adobe Photoshop е оптимизиран за големия екран и работа със S Pen, а потребителите получават четири месеца достъп до мобилния план на Photoshop. Допълнителни приложения за бележки, творчество и видеообработка разширяват възможностите на таблетите за работа и учене.

При покупка с двугодишен план Mobile Internet 100 от Yettel - Samsung Galaxy Tab S12+ 5G се предлага на цена от 999,99 евро в брой, както и на лизинг с месечна вноска от 41,66 евро. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G е на цена от 1199,99 евро в брой или с месечна вноска от 49,99 евро при същия план.