Дуа Липа готви бляскава сватба. Ще засенчи ли Тейлър Суифт?

Световната поп звезда Дуа Липа и британският актьор Калъм Търнър се готвят за едно от най-обсъжданите светски събития на 2026 г. – пищна сватба в Палермо. Според информация от италиански и международни медии, двойката е избрала сицилианската столица за своята церемония, като празненствата се очаква да продължат три дни – от 5 до 7 септември.

По данни на информация от Giornale di Sicilia, цитирани от "Vanity Fair", програмата ще включва гала вечери, ексклузивни събития и разходки с лодка, което подсказва за изключително луксозен и внимателно планиран формат. Централна роля в събитието ще има емблематичният хотел Villa Igiea – 5-звезден комплекс с изглед към Тиренско море, където според информацията е резервиран цял етаж за гостите на младоженците.

Снимка: Getty Images

Въпреки че официално потвърждение от страна на двойката все още липсва, множество сигнали подсилват достоверността на информацията. Според различни източници, подготовката за събитието вече е в ход, като в Палермо е забелязан и известен сватбен организатор, работил по високопрофилни събития в Италия.

Допълнително внимание привлича и фактът, че Дуа Липа има специално отношение към града – тя неведнъж е посещавала Палермо, включително заедно с Търнър, което според наблюдатели може да е било своеобразно "проучване" за бъдещата сватба.

Местните медии вече определят събитието като потенциалната "сватба на годината", а очакванията са за присъствие на световни знаменитости от музиката и модата. Сред имената, за които се предполага, че ще присъстват са Елтън Джон, Чарли Екс Си Екс, Розе, дизайнерката и Донатела Версаче, макар че официален списък с гости все още не е публикуван.

Dua Lipa and Callum Turner are planning an intimate, private wedding this year, likely abroad, with Italy or the UK considered.



Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, ROSÉ, Donatella Versace and Charli XCX are among her A-list friends, but the guest list will stay small. pic.twitter.com/541FxK1QUZ — Rosie NYC (@RosiebyRoseNYC) April 23, 2026

Двойката, която обяви годежа си през 2025 г., е заедно от началото на 2024 г. и бързо се превърна в една от най-коментираните звездни двойки.

Плановете на Тейлър Суифт и Травис Келси

На фона на предположенията в светските среди не спира да се говори и за предстоящата сватбена церемония на Тейлър Суифт и Травис Келси. Годежът им предизвика фурор сред феновете, а за детайлите, издаващи как ще изглежда сватбата на Суифт, се говори от месеци. Припомняме, че според източници онлайн, е ясно откъде идва и вдъхновението на звездата за сватбената рокля.

Снимка: Getty Images

И Дуа Липа, и Тейлър Суифт са сред най-големите поп звезди в света, които в момента са обект на огромно медийно внимание заради личния си живот и предстоящи сватбени планове. Независимо кога ще бъдат церемонии - лятото или есента, със сигурност ще са сред най-коментираните лайфстайл събития за 2026 година.