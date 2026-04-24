"Ергенът": Участничка си тръгна заради бившата любов, а Кристиян остана с една дама (ВИДЕА)

Тотален обрат и една извънредна и много необичайна Церемония на розата бяха в основата на "Ергенът" в епизода от четвъртък (23 април). Зрителите станаха свидетели на нещо неочаквано - важни решения, които досега не бяха взимани с такава категоричност. В края на вечерта всички дами с изключение на Елеонора отказаха да приемат роза от ергена Кристиян и той остава само с една дама до финала на риалити формата.

Шокът беше не само за самия мъж, но и за останалите момичета, които гледаха с недоумение как една по една всяка от жените, борещи се за Крис, заявиха, че няма да продължат с участието си в предаването.

Татяна, Гориция, Мартина и Симона сложиха край на отношенията си с Кристиян и му пожелаха щастие. Той също ги изпрати с разбиране и уважи решенията им без напрежение и драма.

Още: Едно разбито сърце в "Ергенът", но за пореден път (ВИДЕО)

Старата любов ръжда не хваща

Едно неочаквано телефонно съобщение промени настроението на една от участничките в последните дни. Преди извънредната Церемония на розата Цвети Велева бе открита пред останалите жени и ергените, като им призна, че все още има чувства към бившия си и няма място в предаването повече. Момичето избра да си тръгне и да се върне при старата любов, вместо да търси нова.

Цветелина обясни, че когато е имала възможност да се чуе с детето си по-рано, тя е получила СМС от своя бивш партньор, в който пишело "Обичам те!". След тези думи, в сърцето на Велева вече нищо не било същото. Тя разказа, че всеки ден е мислила за това и е осъзнала, че чувствата ѝ към този човек никога не са си отивали - затова и няма как да продължи напред в шоуто.

Следващата седмица предстои Стоян да се върне в имението, а близките на ергените да пристигнат в Шри Ланка.

Още: Много адреналин и страх в "Ергенът": Почти съм умряла (СНИМКИ+ВИДЕО)