Ирина Тенчева: Как любовта и майчинството промениха живота ѝ

Ирина Тенчева е творец, кулинар, текстописец и майка на три деца. В шоубизнеса е свързвана често с полововинката си - телевизионния продуцент - Иван Христов, който намира спасението чрез нея. „Обикнах Иван в най-трудния му период – в момент, в който никой не би видял в него потенциал. Но аз видях. Вярвам, че когато човек живее не от страховете си, а от идеалите си, тогава успява да забелязва само светлината.“, сподели тя в откровено интервю пред Деси Банова-Плевнелиева.

Ирина обясни, че Иван е преживял истинска трансформация, след като е оставил зависимостите в миналото. „Аз не съм го променила – той сам избра да се промени. Може би съм била катализаторът, новият вкус, който му показа, че животът в трезвост може да бъде красив. Хората със зависимости рядко вярват, че имат избор. Но ако им покажеш друга реалност, друга мечта – те сами ще поискат промяната.“

Чудесата в живота на Ирина

В рубриката "Тук и сега" Ирина отвори вратите на най-личните детайли от своя свят. Ирина разказа за трудните моменти, за това как децата ѝ са преобърнали живота ѝ, и за чудесата, които я вдъхновяват всеки ден.

Тя говори за своята онлайн поредица „Майки без етикети“, в която жените могат да бъдат себе си, без необходимост от филтри и маски.

„Вярвам, че майките си приличаме много повече, отколкото сме готови да признаем. Всички преживяваме страхове, вина, моменти на самота и радост. В социалните мрежи всичко изглежда съвършено, но в реалността има толкова неизказани неща. Затова реших да говоря за тях – защото когато ги изречем, те вече не тежат толкова.“

За децата си - Спас, Вирджиния и Самуил, тя призна, че напълно са я променили, като ги определя за своите "големи учители", научили я да бъде по-търпелива и по-смела.

„Като млада майка често се обвинявах, че не правя нещата както трябва. После разбрах – всяка жена действа според това, което знае и може в момента. И това е напълно достатъчно. С годините идва прошката към себе си.“