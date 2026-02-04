Любопитно:

Лейди Гага за малко да се откаже от "Грами", но направи зрелищно рок изпълнение (ВИДЕО)

04 февруари 2026, 15:27 часа 0 коментара
Лейди Гага за малко да не се появи на сцената на наградите "Грами" 2026, които се проведоха в неделя, 1 февруари. Супeрзвездата представи рок версия на хита си "Abracadabra" и спечели две отличия. Според изпълнителния продуцент на шоуто Бен Уинстън, екипът на "Грами" не е бил сигурен дали Гага ще има възможност да репетира и да излезе на сцената. Той обясни, че само няколко седмици преди церемонията са мислели, че ще "загубят" изпълнителката от програмата, защото тя самата не е знаела как ще се справи предвид натоварените дни, свързани с концертите ѝ.

Снимка: Getty Images

Хит на още по-високо ниво

Това се случи само два дни, след като Гага завърши поредица от концерти в Япония като част от турнето си "Mayhem Ball". "За разлика от всички останали, които имаха време да репетират извън сцената или с танцьорите си, бандата или креативния си екип, тя не можеше. Тя буквално беше на сцената", обясни Уинстън, цитиран от "People".

За да може изпълнението да се осъществи, Гага и екипът ѝ избрали рок версия на песента, съсредоточена върху "Mother Monster" на пианото, вместо "сто танцьори и голямото шоу". "Беше толкова различно, толкова оригинално, толкова зрелищно", допълни продуцентът.

Новата версия на "Abracadabra" е продуцирана от Андрю Уот, който е работил и по оригиналната песен. Уинстън сподели, че е получил демото "по средата на нощта преди няколко седмици". Когато го чул си помислил, че песента е "вдигната на ново ниво". 

Гага присъства на наградите "Грами" 2026 с годеника си Майкъл Полански. Тя спечели две награди на церемонията: за "Най-добър танцов поп запис" за "Abracadabra" и за "Най-добър поп вокален албум" за "Mayhem".

Турнето "Mayhem Ball" продължава с втори етап в Северна Америка от февруари до април.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Лейди Гага Грами
