Силните жени, които направиха Ева Лонгория успешна

Ева Лонгория винаги е била убедена, че ще постигне успех. 51-годишната актриса се радва на изключително успешна кариера в Холивуд и признава, че жените в живота ѝ са изиграли огромна роля за нейните постижения. "Толкова много хора са ме напътствали в живота ми. Имам девет лели, три сестри и 18 братовчедки. Бях заобиколена от умни, независими и успешни жени", сподели тя пред "People".

С ясни амбиции и целенасоченост

Ева Лонгория винаги е имала ясни кариерни амбиции и никога не се е съмнявала, че ще успее. "Не ми се налагаше да търся далеч, за да видя жената, която исках да бъда. Казвах си: "О, ще бъда като сестрите си. Ще бъда като майка ми", заяви тя.

Eva Longoria Says Growing Up Around ‘Smart, Independent Women’ Shaped Her Success (Exclusive) https://t.co/HqaRuxqraz — People (@people) March 27, 2026

"Това ми внуши идеята, че винаги съм знаела, че ще успея. Не знаех какво ще правя – дали ще бъда зъболекар или адвокат – но знаех, че ще успея. И това дойде от от средата, в която израснах", каза още актрисата.

Ева си партнира с Lenovo по нова инициатива, наречена Backing Every Business, която има за цел да предостави на малките предприятия по-голям достъп до финансиране. Тя се надява да подкрепи жени, които споделят нейните амбиции.

"Да си предприемач е едно от най-трудните и смели неща, които можеш да направиш. Всеки предприемач достига моменти, в които си пожелава да има някой, който наистина разбира тежестта на това, което изгражда. Това, което ми харесва тук, е, че се основава на създаването на тази връзка. Когато предприемачите се чувстват подкрепени, от това се възползват цели общности", добави тя, цитирана от БГНЕС.

