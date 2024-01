Тейлър Суифт и голите ѝ изображения: Как изкуственият интелект предизвика огромен скандал

Някои заявки които включваха името на мегазвездата, като например "Taylor Swift AI", даваха резултат, в който пише, че "нещо се е объркало". "The Verge" и други американски медии съобщиха, че X е поставила временен блок върху търсенията, използващи името на Суифт, след критиките на нейните фенове, Белия дом и други относно генерираните от изкуствен интелект порнографски материали с нейно изображение, които се споделят в платформата и на други места в интернет.

От X не са отговорили на запитването за коментар, но "The Verge" цитира ръководителя на бизнес отдела Джо Бенарох, който е заявил, че блокирането на търсенията на Суифт е временна мярка, целяща да "даде приоритет на безопасността".

По-рано днес стана ясно, че от X са вдигнали забраната за търсене на Тейлър Суифт още вчера вечерта.

Още: Повдигнаха обвинение на преследвача на Тейлър Суифт (СНИМКИ)

Едно фалшиво изображение на американската мегазвезда беше видяно 47 милиона пъти в X, преди да бъде премахнато. Според американски медии публикацията е живяла в платформата в продължение на около 17 часа.

X blocks searches for Taylor Swift after explicit AI images of her go viral https://t.co/m57ILXm0Iz