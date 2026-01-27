Виктория Бекъм получи престижно отличие, Бруклин отново не я подкрепи (ВИДЕО)

Виктория Бекъм отдаде почит на съпруга си Дейвид и децата им, след като тържествено получи престижното френско отличие Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres, признание за приноса ѝ към модата и съвременната култура. Церемонията се състоя вчера в Париж, като 51-годишната дизайнерка беше придружена от 50-годишния Дейвид, синовете им Ромео и Круз с техните приятелки, а също от дъщеря им Харпър. Но, както се очакваше, най-големият им син - Бруклин, отново пропусна важното събитие - седмица след като прекъсна всички връзки със семейството си в шокиращо изявление, избирайки вместо това да изгради нов живот със съпругата си Никола Пелц в САЩ.

Още: Бруклин Бекъм не иска помирение с родителите си. Обвини ги в контрол и натиск

Това е само поредното семейно събитие, пренебрегнато от амбициозния готвач, след като преди това не се появи на партито по случай 50-ия рожден ден на баща си и на премиерата на документалния сериал за майка си по Netflix. Въпреки това, семейство Бекъм изглеждаше решено да не позволи на семейната им драма да засенчи големия ден на Виктория, която получи отличието от френското министерство на културата. Наградата признава индивидуалния принос на творци, писатели и културни дейци към изкуствата и литературата, а сред предишните носители са Зоуи Салдана, Селена Гомес, Джуд Лоу и Дени Вилньов.

Признателната Виктория

В речта си при приемането на наградата, бившата певица от Spice Girls специално спомена децата си, като им благодари, че "винаги са вярвали в моята визия", въпреки неотдавнашните язвителни твърдения на Бруклин срещу нея.

"Толкова се гордея, че съм британка, но Франция е едно от малкото места, където модата се третира със сериозността, която заслужава като форма на изкуство", заяви развълнуваната Виктория.

"Това не е постижение само на един човек. От дизайна и ателието, до екипите за производство и комуникация, и многото умове и ръце, работещи заедно – това е съвместно усилие и това отличие не е само мое. Затова бих искала да благодаря на невероятния си екип за тяхната отдаденост, креативност и доверие."

Дейвид сияеше от гордост, а Виктория публично му благодари, "че видя страстта ми към този бизнес и решимостта ми да изградя нещо, с което и двамата наистина да се гордеем".

Още: Александра Богданска се подиграва на скандалите в семейство Бекъм (ВИДЕО)