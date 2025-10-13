Войната в Украйна:

Волейболистка победи една от звездите в "Игри на волята" и се класира за новия сезон (СНИМКА+ВИДЕО)

13 октомври 2025, 11:02 часа 0 коментара
Волейболистка победи една от звездите в "Игри на волята" и се класира за новия сезон (СНИМКА+ВИДЕО)

Професионалната волейболистка Ивана Боянова се превърна в следващия сигурен участник в осмия сезон на екстремното риалити "Игри на волята" след победа в кастинг битка. Тя съумя да надделее над една от звездите на петия сезон на предаването - гимнастичката Виктория Пенелова. Спортистката е вторият сигурен участник в сезон 8 след приключенеца Николай Бенковски, който надви бизнесмена Симеон Кралев миналата седмица.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

Съревнованието между двете амазонки протече изключително оспорвано. Ранна преднина на претендентката Ивана не сломи духа на опитната Виктория и тя успя да поеме водачеството в средата на сблъсъка. По-добрата съобразителност и умения с въдица в ръка на волейболистката в крайна сметка ѝ донесоха победата и място в следващия сезон на “Игри на волята”.

Още: Павел Николов пострада в "Игри на волята", но предизвика недоволство сред зрителите

Участие в битката взе и племето на Лечителите, което получи право да направи предположение за крайния победител в дуела. Зелените посочиха именно Ивана за свой фаворит, което им донесе ценна награда под формата на хранителни продукти.

Екшънът на Арената в Дивия север продължава и през следващата седмица с нова битка за територия, a борбата за надмощие на Блатото ще поеме в изненадваща посока.

Кои играчи потънаха в дълбините на Блатото?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Колоритният Теодор-Чикагото и противоречивата Гордиенко отпаднаха от Войната на племената след загуба в отборната елиминационна битка в "Игри на волята" в епизода от петък (10 октомври).

В съревнованието триумфира тандемът на коалиционните партньори Мирослав и Йоана, които постигнаха победа в последните секунди на играта. След поражението си, бившите членове на Феномените ще станат част от изгнаниците на Блатото. 

Междувременно Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание.

Още: Това ли е големият победител в "Игри на волята" 7?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес