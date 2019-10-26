24 младежи постъпиха в редиците на Специалните сили

Президентът удостоява военнослужещи с висше офицерско звание Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание... Прочети повече

Събитието завърши с преминаване в тържествен марш на военнослужещите от Специалните сили. Сред гостите на ритуала на воинската клетва бяха изпълняващият длъжността областен управител на Пловдив Евелина Апостолова, председателят на пловдивския Военен съд - полковник Асен Шопов, командирът на 110-и логистичен полк - полковник Костадин Добрев, духовният надзорник на Пловдивската митрополия - Негово Високоблагоговейнство иконом Деян Стоенчев, офицери от запаса, роднини и близки на новоназначените военнослужещи.