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24 младежи постъпиха в редиците на Специалните сили

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photo of 24 младежи постъпиха в редиците на Специалните сили
Снимка: БГНЕС
Точно 24 новоназначени военнослужещи положиха клетва пред бойното знаме на Специалните сили (наследници на Парашутната дружина) в Пловдив. По време на тържествения ритуал военните произнесоха клетвата и целунаха бойното знаме. Приветствено слово и поздравления към тях произнесе командирът на Специалните сили бригаден генерал Явор Матеев. Слово отговор произнесе редник Теодор Георгиев.

Събитието завърши с преминаване в тържествен марш на военнослужещите от Специалните сили. Сред гостите на ритуала на воинската клетва бяха изпълняващият длъжността областен управител на Пловдив Евелина Апостолова, председателят на пловдивския Военен съд - полковник Асен Шопов, командирът на 110-и логистичен полк - полковник Костадин Добрев, духовният надзорник на Пловдивската митрополия - Негово Високоблагоговейнство иконом Деян Стоенчев, офицери от запаса, роднини и близки на новоназначените военнослужещи.

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