24 младежи постъпиха в редиците на Специалните сили
Точно 24 новоназначени военнослужещи положиха клетва пред бойното знаме на Специалните сили (наследници на Парашутната дружина) в Пловдив. По време на тържествения ритуал военните произнесоха клетвата и целунаха бойното знаме. Приветствено слово и поздравления към тях произнесе командирът на Специалните сили бригаден генерал Явор Матеев. Слово отговор произнесе редник Теодор Георгиев.
Президентът удостоява военнослужещи с висше офицерско звание
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание...
Редактор:
Атанаска Маркова
Етикети: военнослужещи
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