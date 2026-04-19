ЦИК каза каква е избирателната активност на вота към 11.00 часа

Избирателната активност за цялата страната към 11:00 ч. е 12,12 процента. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на брифинг пред журналисти. Най-висока е избирателната активност във Враца – 17,13 процента, а най-ниска е в Кърджали – 7,80 на сто, посочи Матева. ЦИК е създала организация изборният ден да протече нормално. В началото на изборния ден постъпиха множество сигнали, голяма част от които нямат основание или са просто предположения. Нека преди да се изпрати сигнал да има и основание за това. Това заяви по-рано днес председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Всички секции работят

Изборният ден навсякъде е открит. Получихме няколко сигнала за по-късно отваряне на няколко секции в София и страната, проблемът веднага е отстранен, заяви от своя страна Росица Матева. Работят всички избирателни комисии в страната, изборният ден протича нормално.

Получихме информация за няколко машини, за които имаше проблеми при приемането им, за три от тях за повреди на пломбите, една на куфара, една се оказа, че не е повредена. За две от машините в РИК-Варна и Ловеч е счупено капачето на отделението, в което се намират флаш паметите и ЦИК даде указания да не се гласува с тези машини, съобщи Матева.

Имаме два сигнала от Русе и Ямбол за спряно машинно гласуване. Преустановено е гласуването там. Сигналите съдържат и предложения за промени в Изборния кодекс, което не е удачно да се прави днес, добави Матева.

