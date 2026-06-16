Войната в Украйна:

Два града с дъжд и гръмотевици. Времето утре - 17 юни 2026 г.

16 юни 2026, 13:09 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Два града с дъжд и гръмотевици. Времето утре - 17 юни 2026 г.

На 17 юни 2026 г. над Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България - от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 26°, показва прогнозата за времето на НИМХ. В Смолян и Кюстендил се очакват валежи с гръмотевици.

Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

В планините и над морето

Над планините пред целия ден ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна около и след обяд. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, по високото умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22°-25°. Температурата на морската вода е между 17° и 21° по северното крайбрежие и около 22° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Повече слънце или дъжд? Времето до края на юни 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес