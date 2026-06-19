Гръмотевични бури и дъжд в планините следобед

До обяд условията за туризъм в планините ще са добри, следобед се очакват гръмотевични бури, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. От ПСС отбелязаха, че в планините има разкъсана облачност, а на места има преминаваща мъгла.

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Според прогнозата за времето в планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на изолирани места в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

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