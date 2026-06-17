И 13-ят кораб със слънчоглед от Аржентина е с пестициди

Поредният, 13-и кораб със слънчоглед от Аржентина е с пестициди над нормата. Това съобщават от Агенцията по храните.

Както и при предишните кораби, превишението е при веществата делтаметрин и малатион, като стойностите са няколко пъти над нормата.

Очаквано, резултатите от анализа на пробите показват наличие на олово, кадмий и никел, но отчетените количества са под пределно допустимите концентрации.

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Близо 35 000 тона слънчоглед превозва корабът и от Агенцията са категорични, че продължава 24-часовият контрол и проследимостта по цялата верига - от разтоварването до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на потребителите.

По данни на вносителя цялото количество преработен слънчоглед напуска пределите на Европейския съюз.

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Притесненията

След като още на 4-ия кораб Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати сигнал до институциите за разрешен внос на слънчоглед от Аржентина със завишени показатели за пестициди, предназначен за индустриална преработка, проверките показаха, че нарушения действително има.

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"В четвъртия кораб е открито 4 пъти над допустимото количество малатион и близо 3 пъти над нормата делтаметрин. В третия кораб нивата на делтаметрин са 2 пъти над нормата. За сравнение - първите два кораба отчетоха между 3 и 5 пъти надвишаване на лимитите за пестициди", предупредиха тогава българските зърнопроизводители.

Те са скептични по отношение на гаранциите за родния пазар и българските потребители, които дават отговорните институции.

От НАЗ уточняват, че вносителят е декларирал, че този слънчоглед няма да попадне на европейската трапеза, като продукцията ще се преработи за технически цели (биодизел) или ще бъде изнесена за трети страни, където тези завишени норми са позволени. От НАЗ обаче са неспокойни и настояват за прозрачен механизъм и мониторинг на тези процеси.