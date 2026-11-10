Икона за подарък по празниците: как да изберете смислен дар за имен ден и Коледа

От края на ноември до средата на януари в България почти няма седмица без имен ден. Андреевден, Никулден, Игнажден, Коледа, Стефановден, Васильовден, Йордановден и Ивановден идват един след друг. Много хора се питат какво да подарят, за да не е поредната вещ, която ще остане в шкафа. Все повече семейства избират икона. Това е подарък с история и лично значение и се пази с години.

По-долу ще намерите какво трябва да знаете, преди да купите икона за подарък: кой светец да изберете, по какво се различават техниките и кога да поръчате, за да е готова навреме.

Кои имени дни идват по празниците

Ето календара за следващите два месеца, за да планирате подаръците си по-лесно:

Дата Празник Имена (най-често) 24 ноември Св. Екатерина Екатерина, Катя, Катерина 30 ноември Андреевден Андрей, Андрея, Андриана 4 декември Св. Варвара Варвара 6 декември Никулден Никола, Николай, Николина 20 декември Игнажден Игнат, Огнян, Огняна 25 декември Рождество Христово Христо, Християн, Християна 27 декември Стефановден Стефан, Стефка, Венцислав 1 януари Васильовден Васил, Василка 6 януари Йордановден (Богоявление) Йордан, Йорданка, Богдан 7 януари Ивановден Иван, Иванка, Йоана, Ваня

Само в тези седмици празнуват стотици хиляди българи. Затова ако търсите подарък с лично значение, започнете да мислите отсега.

Защо иконата е подходящ подарък за имен ден

Подаръкът за имен ден по традиция е свързан със светеца, чието име носи празнуващият. Затова иконата на светеца покровител е може би най-логичният дар за повода. Тя показва, че сте помислили точно за този човек и точно за този ден, а не сте избрали нещо универсално.

Иконата има и друго предимство: не остарява и не се изхабява. В много български домове и днес се пазят икони, наследени от баби и прабаби. Подарената днес икона може да стане семейна реликва след 50 години.

Как да изберете правилния светец

Най-сигурният избор е светецът, чието име носи празнуващият. Има обаче и други варианти:

● Икона на Св. Николай Чудотворец се подарява не само на Никулден. Светецът е покровител на моряците, рибарите и търговците и се смята за закрилник на дома и семейството.

● Икона на Св. Иван Рилски е подходяща за всеки българин, независимо от името. Той е небесният покровител на България.

● Икона на Св. Богородица с Младенеца е често избиран подарък за Коледа и за млади семейства.

● Икона на Св. Христофор е традиционен подарък за хора, които пътуват много или шофират професионално.

● Икона на Св. Стефан, първият християнски мъченик, е подходяща за Стефановден, но и за хора, които започват ново начинание.

Ако не сте сигурни кой светец е най-подходящ, разгледайте икони на светци, подредени по име. Така лесно ще откриете покровителя на човека, когото искате да зарадвате.

Ръчно рисувана или печатна икона: каква е разликата

Това е най-важният въпрос при избора, а и цените между двата вида се различават значително.

Ръчно рисуваната икона

Класическата православна икона се рисува върху дървена основа. Дъската се грундира с левкас (смес от креда и животинско лепило), а изображението се изписва с яйчена темпера, т.е. естествени пигменти, смесени с яйчен жълтък. Фонът и ореолите често се покриват със злато на листа. Работата следва канони, утвърдени през вековете: позата, цветовете и атрибутите на всеки светец не са случайни.

Една ръчно рисувана икона отнема от няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от размера и сложността. Всяка е уникална, дори когато изобразява един и същ светец.

Печатната икона

Печатните икони (литографии, репродукции върху дърво) са по-достъпни и се изработват бързо. Подходящи са като символичен жест или за поставяне в колата. Не са обаче авторско произведение и рядко придобиват стойността на реликва.

Как да разпознаете ръчната работа

● Повърхността не е идеално гладка. Личат следи от четката и лек релеф.

● Позлатата блести различно под различен ъгъл, за разлика от златистата боя.

● Често дъската има ковчег, т.е. вдлъбната централна част с оформен ръб.

● На гърба обикновено има информация за автора или поне ръчна обработка на дървото.

Ако търсите подарък, който ще бъде ценен с години, изберете ръчно изработени икони

по традиционната техника.

Какъв размер да изберете

● Малки икони (около 10×13 до 15×20 см) са подходящи за бюро, нощно шкафче или малък домашен иконостас. Удобни са и като подарък за колега.

● Средни икони (около 20×25 до 25×35 см) са най-често избираният размер за подарък за имен ден. Достатъчно големи са, за да се вижда детайлът, без да изискват специално място.

● Големи икони (над 30×40 см) са за централно място в дома, за освещаване на нов дом или за специален повод като сватба или юбилей.

Къде се поставя иконата у дома

По традиция иконите се поставят на източната стена на стаята, защото изтокът е символ на Христос. Ако това не е възможно, изберете място, на което иконата е на нивото на очите или по-високо, далеч от телевизора и от предмети, които нямат отношение към нея.

Как се грижим за ръчно рисувана икона

● Пазете я от пряка слънчева светлина, тъй като естествените пигменти избледняват с времето.

● Не я поставяйте над радиатор, камина или в баня. Резките промени в температурата и влажността напукват левкаса.

● Не почиствайте повърхността с вода, препарати или влажни кърпи. Достатъчно е леко избърсване на прах с мека суха четка.

● Ако запалвате кандило или свещ пред иконата, оставете поне 30 см разстояние, за да не се опуши.

Често задавани въпроси

Може ли да подаря икона на човек, който не е религиозен?

Да, стига да подходите с уважение. Много хора ценят иконата като произведение на изкуството и като част от българската културна традиция, дори без да са практикуващи вярващи.

Трябва ли иконата да е осветена, преди да я подаря?

Не е задължително. Осветяването може да стане и след като иконата е подарена. Ако подаръкът е за вярващ човек обаче, осветената икона е по-ценен жест.

Каква икона да подаря за Коледа?

Най-подходящи са иконите на Рождество Христово и на Св. Богородица с Младенеца. За човек с конкретно име е подходяща и иконата на неговия светец покровител.

Колко време се рисува една икона?

В зависимост от размера и детайла ръчно рисувана икона отнема от няколко седмици до няколко месеца. Затова за празниците е добре да поръчате навреме.

Каква е разликата между икона и картина с религиозен сюжет?

Иконата се изписва по строги канони и има богослужебно предназначение. Религиозната картина е свободна художествена интерпретация и не следва тези правила.