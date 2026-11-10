Икона за подарък по празниците: как да изберете смислен дар за имен ден и Коледа

От края на ноември до средата на януари в България почти няма седмица без имен ден. Андреевден, Никулден, Игнажден, Коледа, Стефановден, Васильовден, Йордановден и Ивановден идват един след друг. Много хора се питат какво да подарят, за да не е поредната вещ, която ще остане в шкафа. Все повече семейства избират икона. Това е подарък с история и лично значение и се пази с години.
По-долу ще намерите какво трябва да знаете, преди да купите икона за подарък: кой светец да изберете, по какво се различават техниките и кога да поръчате, за да е готова навреме.
Кои имени дни идват по празниците
Ето календара за следващите два месеца, за да планирате подаръците си по-лесно:
|
Дата
|
Празник
|
Имена (най-често)
|
24 ноември
|
Св. Екатерина
|
Екатерина, Катя, Катерина
|
30 ноември
|
Андреевден
|
Андрей, Андрея, Андриана
|
4 декември
|
Св. Варвара
|
Варвара
|
6 декември
|
Никулден
|
Никола, Николай, Николина
|
20 декември
|
Игнажден
|
Игнат, Огнян, Огняна
|
25 декември
|
Рождество Христово
|
Христо, Християн, Християна
|
27 декември
|
Стефановден
|
Стефан, Стефка, Венцислав
|
1 януари
|
Васильовден
|
Васил, Василка
|
6 януари
|
Йордановден (Богоявление)
|
Йордан, Йорданка, Богдан
|
7 януари
|
Ивановден
|
Иван, Иванка, Йоана, Ваня
Само в тези седмици празнуват стотици хиляди българи. Затова ако търсите подарък с лично значение, започнете да мислите отсега.
Защо иконата е подходящ подарък за имен ден
Подаръкът за имен ден по традиция е свързан със светеца, чието име носи празнуващият. Затова иконата на светеца покровител е може би най-логичният дар за повода. Тя показва, че сте помислили точно за този човек и точно за този ден, а не сте избрали нещо универсално.
Иконата има и друго предимство: не остарява и не се изхабява. В много български домове и днес се пазят икони, наследени от баби и прабаби. Подарената днес икона може да стане семейна реликва след 50 години.
Как да изберете правилния светец
Най-сигурният избор е светецът, чието име носи празнуващият. Има обаче и други варианти:
● Икона на Св. Николай Чудотворец се подарява не само на Никулден. Светецът е покровител на моряците, рибарите и търговците и се смята за закрилник на дома и семейството.
● Икона на Св. Иван Рилски е подходяща за всеки българин, независимо от името. Той е небесният покровител на България.
● Икона на Св. Богородица с Младенеца е често избиран подарък за Коледа и за млади семейства.
● Икона на Св. Христофор е традиционен подарък за хора, които пътуват много или шофират професионално.
● Икона на Св. Стефан, първият християнски мъченик, е подходяща за Стефановден, но и за хора, които започват ново начинание.
Ако не сте сигурни кой светец е най-подходящ, разгледайте икони на светци, подредени по име. Така лесно ще откриете покровителя на човека, когото искате да зарадвате.
Ръчно рисувана или печатна икона: каква е разликата
Това е най-важният въпрос при избора, а и цените между двата вида се различават значително.
Ръчно рисуваната икона
Класическата православна икона се рисува върху дървена основа. Дъската се грундира с левкас (смес от креда и животинско лепило), а изображението се изписва с яйчена темпера, т.е. естествени пигменти, смесени с яйчен жълтък. Фонът и ореолите често се покриват със злато на листа. Работата следва канони, утвърдени през вековете: позата, цветовете и атрибутите на всеки светец не са случайни.
Една ръчно рисувана икона отнема от няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от размера и сложността. Всяка е уникална, дори когато изобразява един и същ светец.
Печатната икона
Печатните икони (литографии, репродукции върху дърво) са по-достъпни и се изработват бързо. Подходящи са като символичен жест или за поставяне в колата. Не са обаче авторско произведение и рядко придобиват стойността на реликва.
Как да разпознаете ръчната работа
● Повърхността не е идеално гладка. Личат следи от четката и лек релеф.
● Позлатата блести различно под различен ъгъл, за разлика от златистата боя.
● Често дъската има ковчег, т.е. вдлъбната централна част с оформен ръб.
● На гърба обикновено има информация за автора или поне ръчна обработка на дървото.
Ако търсите подарък, който ще бъде ценен с години, изберете ръчно изработени икони
по традиционната техника.
Какъв размер да изберете
● Малки икони (около 10×13 до 15×20 см) са подходящи за бюро, нощно шкафче или малък домашен иконостас. Удобни са и като подарък за колега.
● Средни икони (около 20×25 до 25×35 см) са най-често избираният размер за подарък за имен ден. Достатъчно големи са, за да се вижда детайлът, без да изискват специално място.
● Големи икони (над 30×40 см) са за централно място в дома, за освещаване на нов дом или за специален повод като сватба или юбилей.
Къде се поставя иконата у дома
По традиция иконите се поставят на източната стена на стаята, защото изтокът е символ на Христос. Ако това не е възможно, изберете място, на което иконата е на нивото на очите или по-високо, далеч от телевизора и от предмети, които нямат отношение към нея.
Как се грижим за ръчно рисувана икона
● Пазете я от пряка слънчева светлина, тъй като естествените пигменти избледняват с времето.
● Не я поставяйте над радиатор, камина или в баня. Резките промени в температурата и влажността напукват левкаса.
● Не почиствайте повърхността с вода, препарати или влажни кърпи. Достатъчно е леко избърсване на прах с мека суха четка.
● Ако запалвате кандило или свещ пред иконата, оставете поне 30 см разстояние, за да не се опуши.
Често задавани въпроси
Може ли да подаря икона на човек, който не е религиозен?
Да, стига да подходите с уважение. Много хора ценят иконата като произведение на изкуството и като част от българската културна традиция, дори без да са практикуващи вярващи.
Трябва ли иконата да е осветена, преди да я подаря?
Не е задължително. Осветяването може да стане и след като иконата е подарена. Ако подаръкът е за вярващ човек обаче, осветената икона е по-ценен жест.
Каква икона да подаря за Коледа?
Най-подходящи са иконите на Рождество Христово и на Св. Богородица с Младенеца. За човек с конкретно име е подходяща и иконата на неговия светец покровител.
Колко време се рисува една икона?
В зависимост от размера и детайла ръчно рисувана икона отнема от няколко седмици до няколко месеца. Затова за празниците е добре да поръчате навреме.
Каква е разликата между икона и картина с религиозен сюжет?
Иконата се изписва по строги канони и има богослужебно предназначение. Религиозната картина е свободна художествена интерпретация и не следва тези правила.