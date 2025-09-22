Войната в Украйна:

22 септември 2025, 11:10 часа 619 прочитания 0 коментара
Интрига за второто място - ПП-ДБ, "Възраждане" или ДПС-Ново начало: Проучване

Осем партии влизат в Народното събрание, ако изборите бяха днес. ГЕРБ-СДС получава подкрепата на 26.9% от избирателите, а ПП-ДБ – 13.9%. За "Възраждане" биха гласували 13.7%, а за ДПС - Ново начало на Делян Пеевски – 13.6%. БСП получава 6.7%, МЕЧ – 6.6%. ИТН е с 5.3%, а "Величие" – 4.5%. Алиансът за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган трайно губи позиции и остава под "чертата" с 2.6%.

Това показват данните от независимо изследване от редовната изследователската програма на социологическата агенция "Мяра". То е проведено "лице в лице" с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Отношението към правителството и Радев

След началото на новия политически сезон правителството продължава да показва плавна ерозия в оценките. Народното събрание остава на трайно ниски нива на одобрение. Президентът запазва положително обществено отношение при някои колебания в стойностите през годината. Електоралните нагласи сочат нарастваща интрига за второто място, но и за местата след него.

Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17.4% срещу 69.2% отрицателно. Останалите се колебаят. Въпреки че в началото на мандата си кабинетът получи известна толерантност заради натрупаната умора от политическата криза, кредитът на доверие към него показва известно намаляване – и ако преди време положителните оценки дори превишаваха 20%, сега са по-ниски, докато отрицателните в последните месеци преминаха трайно над 60% и вече са недалеч от нивата от 70%.

Подобно намаляване на доверието в хода на мандат е очаквано, но вероятно се усилва и от бързо натрупаните напрежения от последните месеци, както и от засилване на противопоставянето с опозиционните сили по отделни теми и казуси.

Традиционно, Народното събрание остава една от най-нехаресваните държавни институции в България. Превърналите се в ежедневие междуличностни противоречия и преки политически сблъсъци вероятно изиграват своята допълнителна негативна роля. След началото на новия политически сезон парламентът събира 76.2% обществено неодобрение срещу само 14% одобрение. Останалите се колебаят.

След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните –  44.6% позитивни срещу 37.9% негативни. Останалите се колебаят. Това е в контраст с отношението към останалите институции в България. През годината имаше и колебания в оценките към президентската институция, например, около позицията на Румен Радев за еврото.  

Виолета Иванова
