Журналистът Атанас Чобанов е заплашен с покушение в България

Той заяви, че в петък по обяд е получил обаждане от официално лице от чуждо правителство, "че съм под непосредствена заплаха и те са длъжни по закон да ме уведомят". Чобанов допълни, че заплахата е локална за България, а той в момента е в чужбина. "Уведомих веднага българските служби, които бяха в неведение. До момента нямам никакво официално потвърждение, че нещо се предприема по този случай", казва журналистът.

"Последната ми работа е свързана с Пеевски и лобистки договори на негови проксита с Тони Подеста (американски лобист, б.а.). За мен е ясно, че поръчката идва от първия ред в Народното събрание. Въпросът е какво прави новата власт, за да ни извади от позорното 111-о място по медийна свобода", коментира още Чобанов.

1. A foreign government informed on Friday our journalist Atanas Tchobanov about an immediate threat. 2. He informed the Bulgarian government. 3. The Bulgarian government 🛌💤 Bulgaria is ranked 112 in @RSF_Europe press freedom report. @OCCRP @ICIJorg @BalkanFreeMedia