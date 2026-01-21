Любопитно:

Кой има имен ден днес, 21 януари 2026 г. Честито!

21 януари 2026, 05:55 часа 525 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 21 януари 2026 г. Честито!

На 21 януари 2026 г. своя имен ден отбелязват всички, които носят името Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит и производните им. На този ден църквата почита Св. Mаксим Изповедник. Преп. Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието. Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив и благословен! Нека името ти носи късмет и успехи в областите, в които искаш да си първи и уникален! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат! Наздраве!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Антоновден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

***

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock     

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес