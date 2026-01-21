Кой има имен ден днес, 21 януари 2026 г. Честито!

На 21 януари 2026 г. своя имен ден отбелязват всички, които носят името Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит и производните им. На този ден църквата почита Св. Mаксим Изповедник. Преп. Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието. Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството.

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив и благословен! Нека името ти носи късмет и успехи в областите, в които искаш да си първи и уникален! Весело празнуване!

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат! Наздраве!

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

