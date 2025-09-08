Кой имен ден днес, 8 септември 2025 г. Честито!

На 8 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Огнян, Огняна, Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир, Богдана, Бого, Богоя, Божил, Божо, Бона, Бонка, Бориса, Мари, Мариам, Мариела, Марийка, Мариян, Марияна. На този ден Православната църква отбелязва празника Рождество на пресвета Богородица, известен в народната традиция като Малка Богородица.

Традиции

На Малка Богородица се чества рождението на Христовата майка. Според българските традиции Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа. Малка Богородица е един най-предпочитаните празници, на който се провеждат събори из цяла България. Според обичаите стопанката на дома приготвя празнична пита. Тя не трябва да шие и тъче, за да не се разболеят децата в дома. Божият промисъл подготвил постепенно появяването на Св. Дева Мария.

Пожелания за имен ден

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, усмихната и успешна! Нека твоят празник събере любимите ти хора и бъдеш заобиколена от любов и верни приятелства!

Весело празнуване на имения ти ден! Нека този ден бъде тържество на светлината и щастието! Нека името ти носи късмет и главозамайващи успехи!

Весел имен ден и щастливо прекарване на празника! Нека твоят празник бъде изпълнен с истинска любов, весели наздравици и много подаръци!

