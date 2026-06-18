Летен шок - 5° сутринта в този град. Времето утре - 19 юни 2026 г.

На 19 юни 2026 г. в по-голямата част от страната времето ще бъде типично лятно и слънчево. В Смолян, обаче сутрешната температура ще бъде почти зимна - там в първите часове на деня се очакват пет градуса, а максималната няма да превиши 20 градуса. През деня на изолирани места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са предимно между 26° и 31°, а в София - около 27°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

Слънце преди обяд

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъжовна облачност и на изолирани места в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

Времето по морето

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще е с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° на места по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието - 3 бала.

Повече слънце или дъжд? Времето до края на юни 2026 г.

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