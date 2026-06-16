Лудост за 40 секунди – Да бъдем повече японци! Днешната ни доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

В разгара на Световното първенство, когато светът отново е футбол, е грехота да подминем в нашата рубрика спортните страсти. Кадри от Токио показват как празнуваха японските фенове след като отборът им в неделя постигна равенство 2:2 с тима на Нидерландия. Страсти, скандирания, неописуема радост... и все пак японците си остават японци дори в такъв специален момент - дисциплината и правилата са над всичко! На кръстовище "Шибуя" - едно от най-натоварените в света, превърнало се в една от най-разпознаваемите гледки от страната, което може да бъде видяно в стотици реклами, музикални клипове и филми, огромен брой фенове се стекоха да се порадват ТОЧНО ЗА 40 СЕКУНДИ - времето, през което свети зелената светлина на светофара. 40 секунди буря от емоции - и след това организирано и подредено напуснаха платното, за да пропуснат автомобилите. Да бъдем повече японци!

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🇯🇵😂 The most Japanese celebration ever



After Japan’s 2–2 draw against the Netherlands, fans rushed onto Tokyo’s famous Shibuya Crossing to celebrate.



For exactly 40 seconds.



Why? Because the pedestrian light was green.



As soon as it turned red, everyone stopped celebrating… pic.twitter.com/JJVKd6xYa7 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Доза допамин за днес: Колкото повече гледаме, толкова по-смешно ни става!