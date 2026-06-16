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Лудост за 40 секунди – Да бъдем повече японци! Днешната ни доза допамин

16 юни 2026, 22:30 часа 722 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Лудост за 40 секунди – Да бъдем повече японци! Днешната ни доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

В разгара на Световното първенство, когато светът отново е футбол, е грехота да подминем в нашата рубрика спортните страсти. Кадри от Токио показват как празнуваха японските фенове след като отборът им в неделя постигна равенство 2:2 с тима на Нидерландия. Страсти, скандирания, неописуема радост... и все пак японците си остават японци дори в такъв специален момент - дисциплината и правилата са над всичко! На кръстовище "Шибуя" - едно от най-натоварените в света, превърнало се в една от най-разпознаваемите гледки от страната, което може да бъде видяно в стотици реклами, музикални клипове и филми, огромен брой фенове се стекоха да се порадват ТОЧНО ЗА 40 СЕКУНДИ - времето, през което свети зелената светлина на светофара. 40 секунди буря от емоции - и след това организирано и подредено напуснаха платното, за да пропуснат автомобилите. Да бъдем повече японци!

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Доза допамин за днес: Колкото повече гледаме, толкова по-смешно ни става!

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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