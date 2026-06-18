Над 3 тона пластмаса събра кампанията „Книги за смет“ в първия си етап за 2026 г.

Близо 3,4 тона пластмаса за рециклиране бяха предадени в първия етап на кампанията „Книги за смет“, която се реализира с подкрепата на Kaufland България. Компанията предостави паркингите на свои хипермаркети в осем български града за провеждането на инициативата – Враца, Благоевград, Пловдив, Плевен, Русе, Перник, Карлово и Шумен. През есента кампанията ще продължи с втори етап, като предстои да бъдат обявени и следващите градове домакини.

Най-активни бяха участниците в Пловдив и Русе, където бяха предадени съответно над 1200 кг и близо 500 кг пластмаса за рециклиране. За първи път тази година инициативата гостува и в Перник, където също привлече голям интерес.

Всеки участник получава безплатна книга срещу минимум 1 кг предадена пластмаса за рециклиране. Kaufland България подкрепя екологичната кампания вече осма поредна година, като осигурява локации за провеждането ѝ и съдейства за издаването на книгите, които посетителите получават. Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на компанията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на разделното събиране и рециклирането.

Тази година инициативата продължи тематичната линия „Буквите, които ни свързват – Събери колекция „Кирилица“ и добави към колекцията нови заглавия.

От създаването си през 2012 г. досега „Книги за смет“ е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е предоставила книги на стойност над половин милион евро, превръщайки се в една от най-разпознаваемите екологични кампании в България.

Основен партньор на инициативата е ЕКОПАК България, които се грижат за събирането и рециклирането на събраната пластмаса. Кампанията се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и съдействието на Община Пловдив и Община Велико Търново. Традиционен партньор на инициативата е и Българо-американска кредитна банка, която всяка година подкрепя кампанията в контекста на зелената стратегия за развитие, която следва.