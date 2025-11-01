Най-важните новини за деня: 1 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 01 ноември.

НА АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА РАДЕВ РАЗКРИ ЩЕ НАПРАВИ ЛИ СОБСТВЕНА ПАРТИЯ

Хората настояват навсякъде. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия. "Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Така президентът Румен Радев отговори на въпрос дали ще направи собствена партия.

УКРАИНСКИ ВОЕННИ С БРУТАЛНИ КРИТИКИ ЗА ТЕЧ ОТ ОПЕРАЦИЯТА НА ГУР В ПОКРОВСК. ВЗРИВИХА ВАЖЕН ЗА ВОЙНАТА НЕФТОПРОВОД КРАЙ МОСКВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Покровск е голямата тема във войната в Украйна през последните няколко дни. Около 60% от града в Донецка област (Източна Украйна), в който руските сили нахлуват постоянно на групи и се опитват да се закрепят, е вече под руски контрол. Това твърди пред Hromadske високопоставен офицер от украинските въоръжени сили (ВСУ), който е на място.

ПРИДВОРНИТЕ НА ПУТИН ГО ВКАРАХА В КАПАН: КАК КРЕМЪЛ НАДЦЕНИ СИЛИТЕ СИ И УДАВИ "ЛУКОЙЛ"

Малцина са си мислили, че това ще се случи толкова бързо - но ето че петролният гигант "Лукойл" стана първата жертва на новите американски санкции срещу най-важния сектор на Русия, енергийният. Компанията спешно търси купувачи за своите чуждестранни активи и въпреки че оценките варират, това може да струва на една от най-старите и най-големи петролни компании в Русия до 30% от бизнеса ѝ.

ЕВРОПА НЕ МОЖЕ ДА РАЗЧИТА НА ПО-ОПИТНИ ВОЕННИ ОТ УКРАИНЦИТЕ: ПАКТ МЕЖДУ КИЕВ И БАЛТИЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Европейската система за сигурност се преустройва в реално време, буквално пред очите ни. Фундаменталните принципи, върху които тя се крепеше, се промениха бъзвъзвратно с войната на Путин срещу Украйна и загубата на САЩ като основен гарант за сигурността й със завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Украйна има потенциала да се превърне в един от най-важните доставчици на сигурност – може би дори най-важният – за останалата част от Европа, след оттеглянето на САЩ.

В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ: ВЪЛЧЕВ С ДОБРА НОВИНА ЗА УЧИТЕЛИТЕ

Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията на учителите. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в ефира на Нова телевизия. Добрата новина, че и в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите, идва в Деня на народните будители.

СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА С ГЛАВНО "Д": "ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ" ОБЯВИ НОВ ПРОТЕСТ

Пореден протест срещу "всички безобразия в държавата и срещу опитите демокрацията да бъде подменена с диктатура, а правосъдието – с правообслужване в нечий частен интерес", организират от "Правосъдие за всеки". Той ще се проведе на 5 ноември (сряда) от 18 часа пред Съдебната палата в София.

ПЛАШИЛОТО НА ПУТИН, СУПЕРТОРПЕДОТО "ПОСЕЙДОН", НЯМА ДА МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ МИСИЯТА СИ

Тази седмица руският диктатор Владимир Путин се похвали, че Москва е изпробвала ядреното суперторпедо "Посейдон", което бе описано като неудържимо и по-мощно от ядрена ракета. Тестът идва след като малко преди това той обяви и за успешно изпитание на крилатата ракета "Буревестник" с ядрено задвижване. И двете оръжия са част от серия руски "супероръжия", представени от Путин през 2018 г. с голям шум в държавните медии и възприемани като ясен възпиращ фактор за Запада. В едно от демонстрираните тогава видеа като цел за "Посейдон" бе представена, например, специално Флорида.

ФРАНЦИЯ ПРАЩА СЪС СИГУРНОСТ 2000 ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА: КРЕМЪЛСКА РЕЦЕПТА ЗА УСПЕШНА ИНФОРМАЦИОННА ВОЙНА

"Франция преминава от подготовка към пряко участие във войната с Русия, като изпраща част от своя Чуждестранен легион в Украйна. Френското обществено мнение вече е повлияно от медиите – всъщност френски войници вече се подготвят за високоинтензивни бойни действия в Полша, близо до украинската граница, и се очаква да бъдат прехвърлени директно на украинска територия в близко бъдеще".