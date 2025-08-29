Най-важните новини за деня, 29 август 2025

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 август 2025 г.

ИДВА ЛИ КРАЯТ НА ВОЙНАТА? ПЕТРОЛНИЯТ ГИГАНТ НА САЩ ВЕЧЕ МИСЛИ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РУСИЯ

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска руският диктатор Владимир Путин заяви пред репортери, че Русия и Съединените щати биха могли да разширят бизнес сътрудничеството, например в Тихоокеанския регион, пише The Wall Street Journal. "Очакваме с нетърпение да работим с вас", отговори Тръмп.

ЧУТОВНИЯТ ПРОВАЛ НА ПУТИН И "ВАГНЕР" В АФРИКА ОТВОРИ ВРАТАТА ЗА ДОНАЛД ТРЪМП

В началото на август 2025 г. над 200 каси с ръкописи пристигат в Тимбукту - град в западноафриканската страна Мали, известен с древната си научна традиция. Документите са били скрити през 2012 г., за да бъдат защитени от джихадистите. За управляващата хунта, която взе властта с преврат през май 2021 г., и за руската частна военна компания "Вагнер", пристигнала няколко месеца по-късно, връщането на ръкописите е доказателство за успех. Те твърдят, че най-накрая е преодоляна несигурността, която тормози Мали от повече от десетилетие и за която Западът очевидно не направи достатъчно, за да я спре.

РУСКИ ПАРИ ЗА УКРАЙНА: ЕС Е ГОТОВ НА РИСК С ПОГЛЕД КЪМ КОНФИСКАЦИЯ

Европейската комисия работи по механизъм, който ще позволи близо 200 милиарда евро замразени руски активи да бъдат прехвърлени в специален фонд и насочени към възстановяването на Украйна след войната. Politico пише, че Брюксел тества готовността на националните правителства да прехвърлят активите в инвестиции с по-висок риск, защото така може да се генерират по-големи печалби за Киев. Същевременно целта е държавите членки да увеличат натиска върху Русия, която продължава да отказва да прекрати агресията си.

НЯМА СМИСЪЛ: ЗЕЛЕНСКИ ОТХВЪРЛЯ ИДЕЯТА ЗА БУФЕРНАТА ЗОНА С РУСИЯ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложенията на ЕС за буферна зона от 40-100 км, като каза, че съвременната война обезсмисля подобни концепции, тъй като тежките оръжия и безпилотните самолети вече нанасят удари на голямо разстояние, предаде платформата NOELREPORTS. Той добави, че ако Русия иска по-голяма дистанция, тя може да се оттегли по-дълбоко в окупираните територии.

УКРАЙНА НАДЕЖДА НЕ ВИЖДА: ЕВРОПА ЧЕРТАЕ ПЛАНОВЕ НА ХАРТИЯ, А ТРЪМП МЪЛЧИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

40-километрова буферна зона между руските и украинските сили – това да е основополагаща част за бъдещо споразумение за мир в Украйна между Киев и Москва обмислят европейските лидери и Русия възприема. Това пише в нов свой материал Politico. Изданието цитира петима европейски дипломати, които уточняват, че идеята е една от няколко и че САЩ изглежда не участват в дискусиите за буферна зона. Отделно, в Европа има спор колко голяма да е точно буферната зона и е показателно, че въпросът не беше повдигнат на последната военна среща на високо равнище на НАТО. Но мисълта за такава зона е тя да напомня за разделението на Германия след Втората световна война – тоест, в бъдеще да има възможност за обединение на Украйна.

В МАКЕДОНИЯ ВДИГНАХА МЕРНИКА НА ВМРО-ДПМНЕ ЗА ЧЛЕНСТВОТО В ЕС: АКО СМЕ ОТВЪН, КАКВО НИ ЧАКА?

"Ако целта е да се предотврати влизането на Македония в ЕС, ВМРО-ДПМНЕ води брилянтна външна политика". Това е основното заключение в анализ, публикуван от македонското издание "Независен". Автор на материала е Слободанка Йовановска - тя обръща внимание как македонският външен министър Тимчо Муцунски всъщност задоволява всички с тази политика - и националистите-евроскептици, и еврофилите", а реално той и ВМРО-ДПМНЕ, която представлява, водят Македония в задънена улица що се отнася до европейската интеграция.

"ПЕЕВСКИ ИСКАШЕ ДА СИ ПРАВИ САРАЙ НА НОС "ЧЕРВЕНКА": АСЕН ВАСИЛЕВ ЗА ЗАВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВАТА И ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ

Имали сме разговори с колегите от „Да, България“ за темата на вота на недоверие за завладяната държава. Правителството и парламента дадоха достатъчно поводи за това. Държавата се разпродава. Искаха да продадат нос „Червенка“. Говори се, че Делян Пеевски искал да си построи там сарай. Слава богу успяхме да го спрем. Успяха за три месеца да прокарат този закон, а не успяха да вдигнат парите за младите лекари. Този коментар направи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

РАДЕВ ПОДПИСА УКАЗА: МВР ИМА НОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Президентът Румен Радев подписа указа за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Така ключовият пост в силовото ведомство вече има титуляр след почти година на вакантност. Решението идва след месеци на напрежение между държавния глава и управляващите относно забавянето на процедурата. Постът остана празен от април 2024 г., когато Живко Коцев подаде оставка след повдигнати обвинения за корупция.

СКОЧИ С ДВУЦИФРЕН ПРОЦЕНТ: БНБ ОБЯВИ КОЛКО Е ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ

Брутният външен дълг на България се увеличава със сериозна скорост, като в края на юни възлиза на 53,030 млрд. евро, което представлява 47,2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това става ясно от предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Спрямо края на юни 2024 г. дългът нараства с 8,330 млрд. евро, или с цели 18,6 на сто.

"ВСЯКА СЕДМИЦА МИ НАБИВА КАНЧЕТО": ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В БОБОВ ДОЛ СЪС СКАНДАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА КОВАЧКИ (ВИДЕО)

Антикорупционният фонд разпространи във Facebook видео от заседание на Постоянната комисия по земеделие, горско, водно стопанство и екология в Община Бобов дол, което повдига въпроси за натиск върху местната власт. На заседанието, проведено на 25 август тази година председателят на Общинския съвет Красимир Чаврагански заявява, че бизнесменът Христо Ковачки всяка седмица го вика и "му набива канчето". Репликата е направена в контекста на обсъждано уволнение на директора на общинското предприятие "Чистота" Бойко Симеонов и е приведена като пример за необходимост да се спазва йерархията в общинските структури.

ГЕОРГИ ПРОДАНОВ: ТАКА И НЯМА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПРЕЗИДЕНТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ (ВИДЕО)

Така и няма да се стигне до президентски политически проект. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател Георги Проданов. Той потвърди прогнозата си от минало участие в предването, че президентът Румен Радев отива в миманса, защото му липсват политически качества: “Да, мисля, че прогнозата ми продължава да е актуална и че така или иначе няма да се стигне до президентски политически проект. Както казах, за мен основният проблем е неговите качества, лоялността към хората, които са работили с него.

И ОСВОБОДЕНИТЕ ЛИ ОТ ТАКСА ПРИ ЛЕКАР ЩЕ ПЛАЩАТ? БЛС ОБЯСНИ КАКВО ИСКА

Трябва по някакъв начин потребителската такса при посещение на лекар да бъде актуализирана законово и прилично. Освободени от такса при посещение на лекар са всички лица в неравностойно положение, децата и възрастните хора над 65-годишна възраст с право на пенсия. Това заяви председателят д-р Георги Миндов, член на Българския лекарски съюз пред bTV. Още: Личен лекар в София сам си увеличи потребителската такса

"МНОГО СЕ КРАДЕ": ДЕПУТАТ ИЗНЕСЕ СКАНДАЛНИ ФАКТИ ЗА ВОДАТА В ПЛЕВЕН

550 литра вода в секунда влизат в Плевен, а трябват само 300. И ние сме на воден режим – това показва колко огромни са проблемите с инфраструктурата. До 80% загуби по мрежата – и отделно унищожаване на вододайните зони на Плевен. Това заяви депутатът Богдан Богданов, който показа снимка на такава зона – в Биволаре, която е засипана с чували с боклуци. Богданов е народен представител от Плевен от ПП-ДБ, беше министър на икономиката в правителството на Николай Денков.

ЩАНГИСТЪТ ОТ НОРДЛИНГЕН, КОЙТО СЕ ПРЕВЪРНА В БОМБАРДИРОВАЧА НА НАЦИЯТА

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.