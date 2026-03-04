Тръмп най-сетне е проумял защо Украйна не отстъпва земите си? ВСУ сътвориха на фронта нещо невиждано от близо 3 години (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Къде са Русия и Украйна в моя списък с приоритети? Много високо". Така американският президент Доналд Тръмп коментира пред германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом докъде са стигнали преговорите между Москва и Киев и какво е неговото отношение на фона на войната в Близкия изток, превзела напълно информационния поток. "Мислех, че ще е една от лесните (войни за разрешаване - бел. ред.). Уредил съм 8 войни, може би дори и още една отгоре", не пропусна да се похвали отново републиканецът.

Trump:



As far as Russia-Ukraine, where is it on my priority list?



Very high. pic.twitter.com/hHOEz7j1X7 — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Освен това той подчерта за пореден път "омразата" между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин, която е "от най-висока степен". Тръмп призна сам, че не провежда последователна политика във връзка с Русия и Украйна и че неведнъж е притискал жертвата във войната вместо агресора: "Понякога обвинявам единия, понякога - другия". С този подход до момента администрацията му не е успяла да постигне никакъв пробив в преговорите за мир - Кремъл иска пълен контрол над Донбас и изтегляне на украинските сили от позициите в Донецка област, които все още контролират, и не е дал никакви индикации за потенциални отстъпки. От друга страна, Зеленски няколко пъти повтаря, че е готов да се създаде "свободна икономическа зона" - демилитаризирана част от Донбас, но ако и руските сили се оттеглят на еквивалентно разстояние и нямат суверенитет над земята.

Trump on Putin and Zelensky:



Sometimes I blame one, sometimes I blame the other. pic.twitter.com/8M3oQs0zz5 — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Ясно е обаче, че САЩ са се концентрирали напълно във войната срещу Иран заедно с Израел и че Украйна остава на заден план. Все пак Мерц направи всичко възможно да изведе темата на преден план в Овалния ккабинет. Срещата му с Тръмп е постигнала две важни неща - показала е докъде канцлерът е готов да стигне, за да поддържа добри отношения с американския държавен глава, и на каква политическа цена, пише Politico. Що се отнася до Украйна, целта на Мерц по време на посещението беше да убеди Тръмп да упражни по-агресивен натиск върху руския диктатор Владимир Путин чрез санкции, за да сложи край на войната на Кремъл. „Русия печели време и по този начин действа против волята на американския президент. Днес призовах за по-силен натиск върху Москва“, каза той.

Също така заяви, че е показал на Тръмп карта на фронтовите линии в Украйна и че е останал с впечатлението, „че президентът сега по-добре разбира какво е заложено на карта за тази страна“. От думите му се подразбира, че републиканецът вероятно е разбрал необходимостта да се избегнат териториални отстъпки от страна на Киев.

Снимка: Getty Images

Мерц също така заяви, че е повдигнал въпроса за необходимостта Европа да се присъедини към текущите мирни преговори между Русия и Украйна, които се водят с посредник Съединените щати: "Тръмп знае, че само мир, подкрепен и легитимиран от Европа, може да бъде траен. Той също така знае, че приносът на Европа за сигурността, възстановяването и европейската интеграция на Украйна ще бъде просто незаменим за този свят". Без европейците споразумение за мир в Украйна няма да има, категоричен е Мерц.

Публикацията заключава, че поддържането на способността да убеждава Тръмп по въпроса за Украйна е причината, поради която Мерц избягва открита конфронтация с него.

В последните две седмици на февруари: Украйна е освободила повече земя, отколкото е загубила

Междувременно Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да си връщат окупирани земи. Те са освободили повече територия, отколкото са загубили през последните две седмици на февруари. Такова нещо се случва за първи път от контраофанзивата през лятото на 2023 г., отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Анализаторите са наблюдавали доказателства, които позволяват да се прецени, че украинските сили са освободили около 257 квадратни километра от 1 януари. Те са постигнали "нетен" прираст от почти 33 квадратни километра между 14 и 20 февруари и от около 57 квадратни километра между 21 и 27 февруари. Последният път, когато украинските сили са постигнали "нетни" печалби, е било по време на контраофанзивата, счетена в крайна сметка за провал. През юни 2023 г. ВСУ са спечелили 377 квадратни километра над това, което са загубили, 257 квадратни километра повече от загубеното през юли 2023 г. и 1,47 "нетни" квадратни километра през септември 2023 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю, публикувано на 3 март, че украинските сили са си възвърнали 460 квадратни километра от началото на 2026 г. ISW дори отчита, че може да подценява украинските напредъци, постигнати в локалната контраофанзива около границите на областите Запорожие, Днепропетровск и Донецк. Последните успехи на Украйна на бойното поле нарушиха усилията на Русия да създаде условия за своята пролетно-лятна офанзива през 2026 г. и ще принудят руските войски да установят стабилна отбрана, преди да започнат борбата за възвръщане на загубените територии, смятат от тръста.

Руското военно командване пък продължава да живее в алтернативна реалност - поставя крайно нереалистични срокове, които не съответстват на действителните възможности на армията на бойното поле. Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 2 март, че руските военни планове за 2025-2027 г. предвиждат руснаците да завземат останалата част от Донецка и Луганска област, да продължат настъплението си в Запорожка и Херсонска област и да настъпят и завземат цялата Одеска област. Конкретните срокове на руското военно командване за постигане на тези цели в рамките на тригодишния период не са ясни. Плановете на Русия да продължи атаките в Южна Украйна показват незаинтересоваността на Кремъл да замрази линията в областите Запорожие и Херсон, а руските цели в област Одеса показват, че Кремъл поддържа териториални амбиции извън петте украински региона, които Русия незаконно е анексирала. ISW обаче продължава да оценява, че е малко вероятно руските сили да успеят да напреднат към град Одеса, да не говорим за завземането на цялата област: Киев: Русия не се е отказала от Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Русия се е провалила в зимния си терор срещу Украйна

Друг извод на тръста след внимателно оценени доказателства е, че Русия не е успяла да постигне целите на своята кампания с далекобойни ракети и дронове през зимата на 2025-2026 г. срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура. Тя имаше за цел да подкопае енергийната сигурност, индустриалния капацитет и волята на Украйна да продължи да се бори срещу руската агресия. Украинският президент Володимир Зеленски обаче отбеляза на 3 март, че Русия не е успяла да раздели украинците, да обърне украинското население срещу армията или да накара украинския народ да призове за прекратяване на боевете. Москва успя да нанесе значителни щети на украинската енергийна мрежа и да причини месеци наред трудности на населението в цялата страна, но не съумя да постигне целта си да раздели енергийната мрежа на Украйна на две и да създаде енергийни острови, отрязани от електропроизводството, доставките и преносните системи: Зеленски: Преживяхме и тази зима, нека им е мъка на руснаците.

Руските удари също не успяха да попречат на растежа на отбранителната промишлена база на Украйна. Съветникът на украинския министър на отбраната Хана Гвоздяр заяви на 19 февруари, че базата е увеличила производството си 50 пъти от 2022 г. насам и е достигнала производствена стойност от около 50 милиарда долара.

Според информация от украински правителствени източници - през януари 2026 г. руските удари са имали за цел да направят Киев необитаем, но градът с население от почти три милиона души продължава да функционира и да възстановява енергийната си инфраструктура. На 2 март Зеленски заяви, че руските сили подготвят нова вълна от удари, включително срещу водоснабдяването на Украйна. Преминаването на Русия към нов набор от цели е негласно признание, че нейната кампания от удари през зимата на 2025-2026 г. не е постигнала задачите си. Русия вероятно ще може да приложи уроците, които е научила по време на зимните си удари срещу енергийната инфраструктура, в бъдещи удари срещу водната инфраструктура, особено като се има предвид, че и двете системи от съветската епоха съдържат ограничени, но ключови уязвимости, които руските дронове могат успешно да повредят или унищожат въпреки по-малкия си полезен товар, пише ISW.

Снимка: Getty Images

На този фон главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски обяви, че следи изпълнението на проекти за укрепване на защитата срещу дронове и за противодействие на руските ударни безпилотни машини от типа „Шахед“. Ключова роля в тази контрамярка играят прехващачите. "Например през февруари в Киев и околностите му делът на такива прехващачи в унищожаването на „Шахед“ беше над 70 %", пише Сирски в Telegram.

По време на работна среща за противовъздушната отбрана са били анализирани конкретни задачи. Главнокомандващият е изслушал и доклади за състоянието на изпълнението на проекта за защита срещу дронове на важни административни центрове в регионите на Украйна, преоборудваването на хеликоптерите на армейската авиация за по-ефективно противодействие на "Шахед" и др. "Въпреки значителното влошаване на метеорологичните условия и недостига на оръжия, през февруари не допуснахме понижаване на показателите за „малка противовъздушна отбрана“. През изминалия месец нашите дронове за прехващане са извършили около 6,3 хиляди излитания, унищожавайки повече от 1500 руски безпилотни летателни апарата от различни типове", обяви Сирски.

"Търсим и намираме отговори на новите тактики за използване на „Шахед“ на изключително ниски височини. Работим с производителите за повишаване на ефективността на използването на различни модели дронове за прехващане. Продължаваме да формираме и обучаваме екипажи на тези безпилотни летателни апарати. Оборудваме противовъздушните дивизии с безпилотни системи. През годината беше свършена значителна работа в тази област, но трябва да увеличим усилията си и да ускорим темпото. В крайна сметка, става въпрос преди всичко за защита на мирните украински градове и селища, защита на енергийния ни сектор и друга логистична инфраструктура. Въз основа на резултатите от срещата поставих задачи на съответните военни командни органи, включително новосъздадените", заяви Сирски.

Друг извод е, че Кремъл очаква войната да продължи поне до изборите за Държавна дума (руския парламент) през септември 2026 г. Вътрешен източник от Кремъл заяви на 3 март, че администрацията на руския президент е организирала семинар за заместник-губернатори, работещи по вътрешната политика, с цел да се определят основните сценарии около предстоящите избори за Държавна дума. Планирането на изборите ще се фокусира върху напредъка на Русия в пълномащабната инвазия. Източникът твърди, че президентската администрация е очертала три сценария, всички от които се фокусират върху идеята, че войната ще продължава по време на вота. Те обаче се различават по степента, в която Москва постига стратегически успех във войната или се сблъсква с натиск, който изисква по-голяма обществена подкрепа за т.нар. специална военна операция. Източникът твърди, че „най-вероятният сценарий“ е този, при който настоящата динамика на войната продължава и военната и икономическата сфера не се нуждаят от „драстични промени“. И наистина има други подобни доклади за усилията на Кремъл да включи продължителната война в политическата си програма преди предстоящите избори, включително подкрепа за кандидати, които силно подкрепят сраженията, и целенасочени медийни кампании, фокусирани върху военните усилия като белег на националното единство: От интернет трол до топ позиция: Медведев се завръща, но жадните за властта на Путин му точат ножове.

Тези вътрешни твърдения сочат, че Кремъл планира войната да продължи най-малко до септември, но вероятно и много по-дълго. Русия обаче може да е уверена, че лесно би могла да представи евентуално мирно споразумение преди септември като победа за руското население и затова не губи време и енергия в изработването на план за такъв сценарий.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Няма особена промяна в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна съгласно официалната информация на украинския генщаб. На 3 март са станали 144 бойни сблъсъка, което е с 8 по-малко спрямо 2 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 255 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 27 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3453 изстреляни снаряда, като това е с около 200 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 8445 FPV дрона, което е с около 8 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 25 руски пехотни атаки за денонощието, твърдят от ВСУ. В спомагателното от юг Олександриевско направление е имало още 11 атаки. Също 25 руски щурма са станали в направлението при Гуляйполе в Запорожка област. В Константиновското направление е имало 17 сражения (нито едно в Краматорското направление), а в Лиманското и Славянското направление - по 10, като в последното всички са отбити, твърди украинската армия.

Геолокализирани кадри, публикувани на 2 март, показват как украинските сили нанасят удари по руски позиции южно от Федоровка Друга, т.е. югоизточно от Славянск. ISW оценява това като руска мисия по проникване, която не е променила контрола над терена към този момент.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" руските въоръжени сили "обграждат Федоровка Друга, а боевете продължават в Кривая Лука и Никифоровка". Източната група сили на руската армия пък отбелязвала намаляване на интензивността на атаките на ВСУ от област Днепропетровск към Запорожка област. "Нашите войски продължават да напредват на юг, в районите на Риздвянка, Воздвижевка, Верхная Терса и Комсомолско (Гуляйполе)", пише източникът.

Що се отнася до украинския напредък, има геолокализация на кадри от района, намиращ се североизточно от Новопавловка (Днепропетровска област) - ВСУ са се придвижили югозападно от Новониколаевка. А руснаците атакуваха самата Новопавловка на 2 и 3 март.

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", отбелязва, че "вражеската артилерия вече периодично достига източните покрайнини на Краматорск, което е доста тревожен сигнал за града". Наскоро руснаците за първи път започнаха да обстрелват с артилерия населеното място, което е част от т.нар. крепостен пояс на Украйна в Донецка област заедно със Славянск.

В окупирания град Олешки на левия бряг на Херсонска област пък се разгръща поредната хуманитарна катастрофа. Там все още остават около 6000 жители. Руските войски не оказват никаква помощ на местното население, като в същото време държат града под блокада без газ, електричество, лекарства и с остър недостиг на храна. Всякакви опити за доставка на хуманитарна помощ завършват със смъртта на цивилни граждани, предава "Укринформ".

In the occupied town of Oleshky on the left bank of the Kherson region, another humanitarian catastrophe is unfolding, where approximately 6,000 residents still remain. Russian troops are not providing any assistance to the local population, while at the same time keeping the… pic.twitter.com/fPAaygJtJX — WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2026

През изминалата нощ Русия атакува Украйна със 149 дрона, съобщиха от ВВС на нападнатата страна. ПВО е свалила или неутрализирала 129 дрона в северната, южната и източната част на Украйна. Бяха регистрирани 19 удара с атакуващи безпилотни машини на 15 локации, а отломки от свалени дронове паднаха на още едно място. Двама души са ранени в резултат на руски атаки в региона на Запорожие. Според регионалната военна администрация руските войски са нанесли 624 удара по 36 населени места в областта през последния ден. Един човек е бил убит, а друг ранен при руска атака в област Суми, обяви междувременно Националната полиция на Украйна. 48-годишен мъж е бил убит в община Йесман, а 37-годишен мъж е бил ранен в Суми. През последните 24 часа руските сили са извършили общо 60 атаки срещу 30 населени места в областта, като са използвали управляеми въздушни бомби, атакуващи и FPV дронове, ракетни системи, артилерия, минохвъргачки и други оръжия.

Според местните власти в област Николаев атентатор самоубиец е нападнал транспортна инфраструктура. Избухнал е пожар. Един мъж е получил леки наранявания и е бил хоспитализиран, написа Виталий Ким, ръководител на регионалната военна администрация. В сряда сутринта вицепремиерът за възстановяването на Украйна Олексий Кулеба съобщи, че атаката е била насочена срещу влак, който е бил в ремонт и е бил празен, но един служител на Украинските железници е бил ранен.

Руското министерство на отбраната съобщи за унищожаването на 32 украински дрона през нощта.

Повечето от тях, 21, са били свалени над региона на Волгоград, по четири са свалени над регионите Ростов и Белгород, още два - над Астраханска област, един - над региона на Курск. Жител на област Брянск е бил ранен при украинска атака с дрон „Баба Яга“, твърдят местните власти. Това е станало в село Сопичи в район Погар, съобщи губернаторът Александър Богомаз.

В сутрешния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна на 3 март пък се появи +1 унищожен кораб. Анализатори от мониторинговия канал „Кримски вятър“ предполагат, че това може да се отнася за фрегата от клас „Адмирал Григорович“ – носител на крилати ракети „Калибър“. Тя беше идентифицирана от сателитни снимки след украинската атака срещу пристанището в Новоросийск: Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО).

In the morning report of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, a +1 destroyed ship appeared. Analysts from the channel "Crimean Wind" suggest that it may refer to an Admiral Grigorovich-class frigate - a carrier of "Kalibr" cruise missiles. It was identified from… pic.twitter.com/1pmbafqN72 — WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2026