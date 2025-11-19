Прокурори и нотариуси - заедно срещу документните и имотни измами

Прокурорите и нотариусите се обединиха в борбата срещу документните и имотни измами у нас. Това стана факт след подписано споразумение от двете професионални общности.

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на нотариусите в Република България (КНБ) подписаха споразумение за стратегическо партньорство, насочено към засилване на правната сигурност и защитата на гражданите.

Документът беше подписан от председателя на АПБ Елица Калпачка и председателя на КНБ Луиза Стоева.

Цел - намаляване на риска от злоупотреби

Измененията предвиждат съвместни действия в областта на превенцията, професионалното обучение, обмена на експертиза и усъвършенстването на добрите практики. Целта на споразумението е да се укрепи институционалното доверие и да се намали рискът граждани да станат жертва на злоупотреби.

Източник: iStock

"Прокурорите и нотариусите имат различни роли в правната система, но общата ни кауза е ясна - защита на гражданите. Обединяването на усилията ни е най-силният инструмент за превенция, защото позволява опитите за измами да бъдат пресичани още преди да се случат", заяви прокурор Елица Калпачка.

Двете съсловни организации ще имат възможност за по-ефективно взаимодействие, по-добра координация и по-висока обществена информираност.

Прокурори и нотариуси са убедени, че обединяването на усилията им е важна стъпка към последователна, професионална и навременна защита на гражданите от имотни и документни измами, които продължават да представляват сериозен обществен риск.