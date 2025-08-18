Рискът да загинеш на пътя у нас е 2.5 пъти по-висок от този в ЕС: ИПБ с още критики за мерките без резултат

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) отново отправи остри критики към държавата след тежките пътните инциденти от миналата седмица. "В България рискът да загинеш на пътя е 2.5 пъти по-висок от средното за Европейския съюз", се казва в становището им, изпратено до медиите. Припомняме, че в края на миналата седмица водач с книжка от две седмици и с редица нарушения се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София, като един човек загина, а няколко други бяха ранени.

Какви мерки трябва да се вземат?

"След всеки инцидент с широк обществен отзвук, реакцията е една и съща – започват предложения за нови законодателни промени. В момента – нови изисквания към младите водачи. Това обаче се случва само 10 дни след най-мащабните изменения в Закона за движение по пътищата от последните години. Вместо вниманието да се насочи към въпроса "Какво не сме приложили от действащите норми?:, отново се прибягва до нови промени в закона", коментират от неправителствената организация.

И обясняват, че дори без нови закони, с координирани мултидисциплинарни действия през 2012 г. беше постигнато нещо безпрецедентно – 1.5 милиона софиянци започнаха масово да спират на пешеходни пътеки. "Това ясно показва, че проблемът не е в липсата на правила, а в прилагането им и в липсата на реална институционална отговорност", се казва в позицията.

От ИПБ считат, че усилията трябва неотложно да се насочат към пропуските в организацията на работа на отговорните институции.

Според експертите от организацията се създава "усещане за системна безотговорност, тъй като ключови структури като Пътна полиция, ДАБДП и АПИ се ръководят от едни и същи лица от години, докато в същото време наскоро избраното правителство продължава да се оправдава с предишни управления. Това е очевидно противоречие, което блокира развитието на безопасна транспортна система".

ИПБ припомня, че са изминали близо три месеца от ултиматума, даден от министър-председателя Росен Желязков за видими резултати в пътната безопасност. Към днешна дата такива резултати липсват, отчитат от организацията и се опират на официални данни, според които:

през юли 2025 г. при пътнотранспортни произшествия са загинали 50 души (при 51 за юли 2024 г.).

от 1 до 16 август 2025 г. загиналите са 25 души, спрямо 24 за същия период на 2024 г.

"Тези числа са свидетелство, че предприетите досега мерки не дават резултат в краткосрочен план. В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за Европейския съюз. Това е тревожен факт, но и възможност. Необходими са спешни, добре координирани и мултидисциплинарни действия чрез екшън план, който да доведе до бързо и устойчиво намаляване на катастрофите с фатален изход. Мълчанието на правителството е знак за бездействие – и това вече струва човешки животи“, завършва позицията си ИПБ.