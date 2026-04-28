"Типично по български": Спекула с двойни цени на аптечките за Гърция

Новата наредба за съдържанието на аптечките в колите в Гърция предизвика смут у българските шофьори, които тръгнаха ударно да купуват аптечки според новите правила, за да могат спокойно да пътуват до южната ни съседка. В интернет обаче се шири спекула с търсените артикули, сигнализират потребители в социалните мрежи.

Първоначално новият тип автомобилни аптечки трябваше да станат задължителни от 18 юни, но тъй като времето за снабдяване с тях се оказа кратко както за гръцките граждани, така и за чуждестранните туристи, беше решено новите правила да се прилагат от началото на следващата година като задължителни, а до края на настоящата година да са препоръчителни.

"Шарани" на спекулантите

"Внимание, не ставайте "шарани" на спекулантите, призова онлайн потребителка, която се възмути от завишените цени на аптечките за Гърция, които се продават у нас.

"Пиша този пост, защото ми писна да гледам как някои наши сънародници се опитват да изкарат бързи пари на гърба на останалите, използвайки познатия ни прийом "типично по български". В момента в групите масово се предлагат аптечки за Гърция на цени от 35€ - 40€, придружени със заплашителни съобщения за нови закони и огромни глоби", пише тя.

Източник: Screenshot/Facebook

Потребителката разкрива каква е истината, с цел да предпази българските шофьори да си дадат парите на вятъра.

"Реалната цена в Гърция: В гръцките аптеки и специализирани магазини (вижте снимките) същите тези аптечки по стандарт DIN 13164:2022 струват между 14€ и 21€. Да искаш двойно на сънародник е меко казано нагло. Какво е "новото": Стандартът 13164:2022 просто добавя 2 броя медицински маски и мокри кърпички към досегашното съдържание. Не е "космическа технология", за която да плащате 80 лева. Законът: Гръцката полиция изисква πλήρες φαρμακείο (пълна аптечка). Ако вашата е в срок на годност, просто я доокомплектовайте с маски и кърпички", призова потребителката.

"Не хранете прекупвачите! Влезте в първата гръцка аптека или проверете в сайтове. Там цените са нормални, а не "премиум за балъци"", призова още потребителката.