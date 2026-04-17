Турско робство не е имало: Български мюсюлмани се обидиха на Радев

Политически лица, представители на българските мюсюлмани, яростно разкритикуваха бившия президент Румен Радев за това, че използва термина "турско робство". По думите им това е недопустимо, тъй турско робство не е имало, а по-прецизният израз е "османско присъствие" или "османско владичество".

По време на предизборна среща Радев заяви, че "политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие и която я е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, иска да направи така, че с тези 7% да управлява, като си мисли, че властта ѝ се полага по право".

"Насаждане на етническа омраза"

"Защо няма да гласувам за Радев? Радев днес още говори за турско робство!! Човек който иска гласовете на турците в България и Турция със своето изявление насажда омраза към турците!!", възмути се лидерът на Гражданско движение "Единни заедно можем" Себахтин Исмаил.

"Ако Радев не знае, че никога не е имало турско робство, още по зле! За ваше сведение, Турската държава е основана през 1923 г от Кемал Ататюрк! Преди това е имало Османска империя, която е присъсвала в много държави но османската империя не е турска! Призовавам Радев, ако има смелост, да се извини на моя етнос! А вие, братя и сестри, все още имате време да си помислите дали трябва да подкрепите човек, който провевядва етническа омраза!"

Същото мнение споделя и Хасан Решатов Хасанов от "Продължаваме промяната".

""Турско робство"? Името прави ли човек "поробител"? Аз имам турско име и не се определям като такъв. Това само по себе си е достатъчно да не подкрепя подобна реторика", написа Хасанов.

Той се обърна към всички кандидати и избиратели с турски имена в листите на "Прогресивните".

"Това ли е демократичната алтернатива – да говори с език, познат от крайни националисти? Това ли е човекът, който трябва да ви представлява, без да правите компромис със своята идентичност и род?", попита Хасанов.

"Фактите понякога пречат на удобните внушения"

Джумхур Мехмед от "Да, България", също коментира казуса, заявявайки че равенството не е подарък и със сигурност не е тема за политически експерименти.

"Ние, българските граждани от турски произход, винаги сме били и ще продължаваме да бъдем равни на всички останали граждани на родината ни. И не - никога не съм се чувствал като "втора ръка", въпреки че точно това се опитваше да ни внушава Пеевски преди година. Явно за някои хора е удобно да делят гражданите, когато нямат какво да ги обединява", написа Мехмед.

Той се почувства длъжен да припомни "базови неща".

"Някой да каже на абдикиралия от ролята "обединител на нацията" Радев, че няма термин "турско робство". Има "Османско владичество". Освобождението на България е през 1878 година. Република Турция е основана през 1923 година от "Ulu Önder" Мустафа Кемал Ататюрк. Знам, че фактите понякога пречат на удобните внушения. Но те не се променят, независимо кой какво се опитва да внуши", коментира Мехмед.