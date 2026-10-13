"Украински кораб при бреговете ви значи проблеми": Най-големият Z-канал се подиграва на България. Потънал ли е "Азов Конкорд"?

"Виждате украински кораб край бреговете си? Очаквайте проблеми. Вероятно така реагират българските и румънските власти, когато видят, че наблизо преминават украински кораби". Така подигравателно популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" коментира новината, че два нови търговски кораба бяха ударени с дронове на самата граница на българските териториални води в Черно море, в изключителната ни икономическа зона. Z-каналът е създаден от Михаил Звичнук, бивш говорител на руското военно министерство, който преди дни беше арестуван в Черна гора заради подривна дейност и експулсиран - ОЩЕ:

"Рибар" специално подчертава, че оцелелият и непотънал кораб "Челси 3" (CHELSEA-3) е украинска собственост - на компанията STAR SKY SHIPPING, който редовно акостира в украински пристанища. "Очевидно затова българските власти са привикали руския посланик", констатира каналът на Звинчук. Но и спори, че другият кораб "Азов Конкорд" (AZOV CONCORD) е потънал, не било така - защото има данни от Marine Traffic, че още е над вода и се движи с около 6 морски възела в час т.е. скорост, с която плавателните съдове маневрират, за да влязат в пристанище. От данните личи, че съвсем наблизо има български кораб, вероятно говорим за спасителният кораб SAR FAME, а "Рибар" добавя, че вероятно AZOV CONCORD е ударен предвид колко бавно се движи. За този кораб има информация, че е първият напуснал Мариупол, след като руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната си война срещу Украйна - ОЩЕ: Потъналият край Шабла кораб е първият, избягал от Мариупол през 2022 г.

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