Започват валежите. Времето утре - 25 септември 2025 г.

24 септември 2025, 13:21 часа 806 прочитания 0 коментара
В началото на деня на 25 септември 2205 г.  на отделни места в страната в низините ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, по черноморското крайбрежие - между 14° и 18°, за София - около 9°. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 28°, показва прогнозата за времето. Валежи се очаква в района на Смолян и Варна.

Жега до 30 градуса и после типична есен: Времето с проф. Георги Рачев

Малко облаци в планините

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на  2000 метра - около 16°.

Слънчево по морето

По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. 

Начало на есента: Седмична прогноза за времето за 22-28 септември 2025 г.

Източник: Meteo.bg 

 

 

 

Евгения Чаушева
