"Златно перо": 31 години признание за българската култура и нейните създатели

В продължение на повече от три десетилетия почетният знак "Златно перо" утвърждава своя авторитет, отличавайки значими личности и институции за техния принос към българската култура и изкуство. Учреден през 1996 г. от "Кантус Фирмус" и галерия "Макта", призът се утвърждава като знак за признание на творчески постижения и дългогодишна отдаденост към духовното богатство на нацията. През 2026 година събитието ще се реализира за 31-ви пореден път, а сред номинираните отново се нареждат имената на видни български интелектуалци и значими културни институции.

Сред тях са журналистът Бойко Василев, актьорът Явор Милушев, живописецът Любомир Савинов, писателката Виктория Бешлийска, режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, екипът на Международния музикален фестивал "Варненско лято", който тази година отбелязва 100 години от създаването си, джаз музикантът Димитър Карамфилов и други заслужили български творци.

Връчването на призовете ще се състои в тържествена обстановка на 19 май 2026 г. от 19:00 ч. в залата на Сити Марк Арт Център. За четвърта поредна година събитието е самостоятелна проява в Календара на културните събития на Столична община и получава подкрепата на тази институция, което е част от активната политика и ангажимент на градската управа за развитието на изкуството и културата в столицата. Сценарист и водещ на церемонията ще бъде оперната прима Гергана Николаева, а неин партньор на сцената е журналистът Симеон Иванов, водещ на сутрешния блок по БНТ.

И тази година церемонията ще предложи художествена програма, която съчетава различни жанрове – от класика до фолклор и хорово изкуство. На сцената ще се изявят Хор на Софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София, както и Академичен фолклорен хор на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Ваня Монева.

Церемонията ще бъде заснета и излъчена по Българска национална телевизия в дните около 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура, давайки възможност на зрители от цялата страна и извън нея да се докоснат до атмосферата на празника.

Изящната брошка "Златно перо" се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Наградата символизира признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности.

По традиция, публиката също ще има своята роля в избора на един от носителите на отличието. Чрез гласуване, организирано от Радио Класик А, слушателите ще определят един от лауреатите на "Златно перо", като по този начин допринасят за още по-широкото обществено участие в събитието. Гласуването ще се проведе от 20 април до 7 май 2026 г. на уебсайта на радио Класик А https://radioclassica.bg/.

Пълен списък на номинираните за отличието "Златно перо" 2026

1. Бойко Василев - журналист

2. Национален дворец на културата, по повод 45 години от създаването

3. Явор Милушев - актьор

4. Любомир Савинов - художник

5. Деляна Лазарова - диригент

6. Кристина Грозева и Петър Вълчанов - режисьори

7. Койна Русева - актриса

8. ММФ "Варненско лято", по повод 100 години от създаването

9. Димитър Карамфилов - джаз музикант, контрабасист

10. Светлина Стоянова - оперна певица

11. Виктория Бешлийска - писател

12. Павел Поппандов - актьор

13. Светла Тодорова, директор на Драматичен театър "Гео Милев" – Стара Загора

14. Людмила Иванова - музикален педагог

15. Jazz FM радио, по повод 25 години от създаването

16. Диана Саватева, поетеса, заместник-кмет по Култура и вероизповедания на Община Бургас

17. Национална художествена академия, по повод 130 години от основаването

18. Димитър Пампулов - писател изкуствовед

19. Кино "Влайкова"

20. Станислав Почекански - тромбонист и педагог, председател СБМТД

21. Радио Z-Rock, по повод 20 години от създаването

22. Иван Бърнев - актьор

23. Веселин Маринов - поп певец

24. "Златно перо" – номинация на слушателите на радио Класик А

