Договор за финансиране на новата стратегия на МИРГ подписа кметът на Самоков

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, в качеството си на председател на УС на Местна инициативна рибарска група „Самоков – Белица – Сърница“, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните за финансиране на новата стратегия на МИРГ.

С този договор се осигурява външно финансиране по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури в размер на 4 млн. лв., което ще бъде насочено към подкрепа на проекти на бизнеса, неправителствените организации и общините.

Това означава повече възможности за развитие, повече инвестиции в местната икономика и реална подкрепа за инициативи, които подобряват средата и качеството на живот в нашите населени места.

През този програмен период на територията на община Самоков ще работят както МИРГ, така и МИГ, с общ бюджет от 10 млн. лв. – ресурс, който открива нови перспективи за предприемачество, модернизация, устойчиви проекти и активни местни общности.