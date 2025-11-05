Любопитно:

05 ноември 2025, 07:36 часа 246 прочитания 0 коментара
Боклукът в София е под контрол – а след няколко месеца?

Нещата в "Люлин" и "Красно село" с боклука са под контрол, нещата влизат в ритъм, не може да говорим за криза. Говорим за влизане в нормален ритъм на сметосъбиране. В останалите зони, където изтичат договорите за събиране на отпадъците, се подготвят обществени поръчки и пряко договаряне. Това заяви Бонка Василева, зам.-председател на Столичния общински съвет (СОС).

Притисната отново с въпрос от БНТ защо чак сега се пишат обществени поръчки, Василева се върна към миналото – как при предишните поръчки имало огромно бавене от Агенцията по обществените поръчки. Тя категорично отрече, че кризата с боклука била нарочно предизвикана от кмета Васил Терзиев, за да покаже нагледно зависимости. "Две кризи могат да свалят кмета – транспортна криза и криза с боклука", каза Василева. И се похвали, че "Софекострой" е стабилизирано - планът е то да чисти "Красно село", "Красна поляна" и "Люлин", затова СОС е отпуснала 9 млн. лева заем за техника и нови служители.

