Наводнение като в "Елените" и в София: Предупреждения от години, мерките - пожелателни

"Когато водите нямат дере към което да се оттекат, единствената възможност остават улиците. Те стават водосбор, който постепенно се превръща в буйна река и отнася всичко по пътя си. При по-леки дъждове това основно би нанесло щети ( и го прави вече постоянно) на инфраструктурата, но при по-силни и обилни дъждове, които зачестяват напоследкък, се превръщат в потенциал за катастрофа". Думите са на инж. Христо Вълчанов, зам.-кмет на столичния район "Триадица", който има висше образование от УАСГ със специалност „Промишлено и гражданско строителство“. Тези думи не са казани/написани сега, когато станахме свидетели на трагедията в "Елените", а още преди 2 години!

Какво да се направи и какво се прави

Още на 24 октомври, 2023 година, в публикация на личната си страница във Facebook, инж. Вълчанов посочва: "Трябва спешно да почне да се работи по Подробен устройствен план ( ПУП) на всички реки и водни обекти в София като цяло. Да се направи анализ на разлив при 100-годишната вълна и да се проектират нови отводнителни канали, които да компенсират невъзобновими прекъснати такива".

Actualno.com потърси инж. Вълчанов и го попита какво е направено от отговорните органи и дали нещо всъщност е направено, откакто той коментира проблема. Отговорът – стоим в сферата на пожеланията. "Софияплан" (общинско предприятие, което отговаря за пространственото и стратегическо планиране на Столичната община) работи, но не мисля, че има нещо конкретно като напредък, уточни инж. Вълчанов. Той каза още – информация за реките и деретата има в "Архитектура и устройство" към Столична община, но трябва още работа за точно обобщение.

През годините знам за поне 2-3 случая, в които реки са били измествани в София заради строителство – не в район "Триадица". Само че когато дойде време за прекомерно количество дъжд и водата тръгне, тя търси най-прекия път, не заобиколния, покрай съотвените сгради, предупреди инж. Вълчанов.

Карта на софийските реки и дерета - защо трябва?

ПУП трябва, за да се знае всички реки в София откъде започват и къде свършват. Има реки и покрити дерета, които дори не са отбелязани на карта или ПУП – в такива случаи, ако има частни имоти, които ги пресичат, собственикът може да ги затрупа, да си ги ползва като частен канал. Отделно, в София има и т.нар. частни реки – възстановени в реални граници имоти, през които минават реки и дерета. Реките и водните басейни са изключителна държавна собственост, подчерта той, като обърна внимание и на сухите и полусухите дерета, в които тече вода само през определено време на годината, когато няма суша.

Друга мярка, за която инж. Вълчанов настоява – да се предвиждат разливни зони и да не се допуска строителство в санитарните зони на реките. Защото времето се променя – последните 3-5 години се наблюдават продължителни периоди на суша, а после идва дъжд в рамките на месечна или по-голяма от месечна норма за ден-два. "Не мисля, че сме подготвени за такива катаклизми, това са по-екстремни ситуации', каза той, предупреждавайки, че няма възможност такова огромно количество вода да се оттича бързо. Инж. Вълчанов предупреди, че има строени на стопански принцип тръби в дерета, през които се оттича вода и ако дори един дънер запуши такава тръба, става след това огромен проблем.

По въпроса с разливните зони, зам.-кметът на "Триадица" даде пример с линеен парк "Манастирски ливади-изток" - по идеен проект това е принципно решение за регенерация на коритата на реките Боянска бара и Бара Изливо, като в проекта са предвидени разливни зони – да има къде да се разлее вода, ако дойде наведнъж за кратко време в голямо количество. Само че за да се случи този парк, трябва и доста имоти да се отчуждят, а това струва пари, предупреди Христо Вълчанов.

И още – според него трябва да се направи цялостна преоценка на инфраструктурата в София. Колко време, пари и воля ще трябват за това?

