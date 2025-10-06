Като войници без муниции с боклука: Районните кметове, такса смет и рисковете за други части на София

"Тръгнахме на война без да сме подготвени с достатъчно войници и муниции. Видно е, че на горни нива има конфликт, който се отразява на долните нива. Говоря за икономическите интереси, които са намесени, че мафията управлява боклука. Ние не знаем как е в действителност, защото пряко не участваме". Така кметът на район "Красно село" Цвета Николаева обобщи проблема с боклука в София в сутрешния блок на бТВ. Припомняме, че районите "Красно село" и "Люлин" са с кризисна организация на сметосъбирането.

"Който твърди, че съответната фирма в сметоизвозването или където и да било е свързана с някой човек, трябва да го потвърди с документи или факти и обстоятелства. Не може здравето на гражданите да бъде подлагано на риск", заяви от своя страна кметът на район "Люлин" Георги Тодоров, който бе попитан дали фирма, извозваща боклука, е свързана с Таки.

Двамата районни кметове се оплакват, че контейнерите преливат, а когато се изхвърлят боклукът около тях не се събира и остава на тротоара.

Има ли опасност за други квартали?

Заместник-кметът по екология в Столична община Надежда Бобчева увери, че подобни проблеми с други квартали няма да има.

"Искам да кажа, че до момента всичко върви по план. Всички сиви контейнери са поставени на местата им. Напомням правилата, които моля да спазват през този период, на първо място при възможност да използват големите сиви контейнери и да не изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци", каза Бобчева. Тя уточни, че има осем точки в район "Люлин" и три в район "Красно село".

"Работим на пълния си капацитет и даваме всичко от себе си. Разбирам притесненията на двамата кметове, но цялостната организация я създаваме ние от Столична община. Ще приоритизираме, ще дадем указания на екипите на терен, с които работим. Планираме да увеличим капацитета на столичното предприятие с допълнителна техника. Извадили сме всичко, с което разполагаме, на терен. Част от колегите са работили през нощта, за да могат да бъдат поставени всички контейнери", добави още Бобчева.

Призив за разделното събиране

Заместник-кметът помоли гражданите да събират разделно, тъй като има много отпадъци като кашони и стъкло, а проблем със сметосъбирането на цветните контейнери - няма. "На терен ще има групи доброволци, които ще помагат", добави още Бобчева, като уточни, че се планират и допълнителни смени на инспекторите, тъй като има злоупотреби от страна на малките търговци в тези квартали.

Снимка: БГНЕС

Ще има ли ръст на такса смет?

Заместник-кметът на София коментирна и вероятността за вдигане на такса смет. Тя обаче започна малко по-отдалече, като обясни, че офертата, която от общината са получили от турската фирма, няма как да не рефлектира върху такса битовите отпадъци.

"При едно увеличаване от два-три пъти на разхода, който ние планираме, няма как това да не се отрази върху таксата на всеки един, който плаща", добави Бобчева.