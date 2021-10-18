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Три златни медала за община Елин Пелин от международния турнир по плуване "Burgas Swimming Open 2021"

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Три златни медала за община Елин Пелин от международния турнир по плуване "Burgas Swimming Open 2021"
Снимка: Община Елин Пелин

От 15 до 17 октомври, спортното бижу на град Бургас - басейн "Парк Арена", се проведе поредното издание на международния турнир по плуване "Burgas Swimming Open 2021". В турнира взеха участие над 700 състезатели от пет страни - България, Румъния, Турция, Кипър и Хърватия, сред които и Мартина Ангелова (2006 г.) от община Елин Пелин. Тя се представи блестящо, като спечели 2 медала, от които 1 златен и 1 бронзов медал.

50 м гръб - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ

100 м гръб - 3-то място и БРОНЗОВ МЕДАЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ЗА ЛИЧНАТА ТРЕНЬОРКА НА МАРТИНА - ОЛГА ИВАНОВА! ГОРДЕЕМ СЕ МНОГО С НЕЙНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ!  

В турнира взеха участие и плувците от село Нови хан - Симона Иванова (2009 г.) и Алекс Стойнов (2006 г.). Те се представиха отново блестящо, като завоюваха общо 7 медала, от които 6 златни и 1 сребърен медал. Симона Иванова спечели плакет и парична премия за най-добър състезател по точки в нейната възрастова група - деца родени 2009 - 2010 г. Резултатите им са:  

Симона Иванова (2009 г.) - възрастова група ДЕЦА (2009 г. - 2010 г.) - 4 златни медала

200 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ

100 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ

50 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ

100 м съчетано плуване - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Плакет и парична премия за най-добро постижение във възраст ДЕЦА при момичетата  

Алекс Стойнов (2006 г.) - възрастова група ЮНОШИ СТАРША (2004 - 2005 - 2006) - 2 златни и 1 сребърен медал

100 м кроул - 2-ро място и СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

50 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ

100 м съчетано плуване - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ

БРАВО, ДЕЦА! ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ЗА ЛИЧНИЯ ИМ ТРЕНЬОР - ПЕТЪР ИВАНОВ! ГОРДЕЕМ СЕ МНОГО С ВАС! ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ И В СЛЕДВАЩИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ!

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