Три златни медала за община Елин Пелин от международния турнир по плуване "Burgas Swimming Open 2021"
50 м гръб - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ
100 м гръб - 3-то място и БРОНЗОВ МЕДАЛ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ЗА ЛИЧНАТА ТРЕНЬОРКА НА МАРТИНА - ОЛГА ИВАНОВА! ГОРДЕЕМ СЕ МНОГО С НЕЙНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ!
В турнира взеха участие и плувците от село Нови хан - Симона Иванова (2009 г.) и Алекс Стойнов (2006 г.). Те се представиха отново блестящо, като завоюваха общо 7 медала, от които 6 златни и 1 сребърен медал. Симона Иванова спечели плакет и парична премия за най-добър състезател по точки в нейната възрастова група - деца родени 2009 - 2010 г. Резултатите им са:
Симона Иванова (2009 г.) - възрастова група ДЕЦА (2009 г. - 2010 г.) - 4 златни медала
200 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ
100 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ
50 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ
100 м съчетано плуване - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ
Плакет и парична премия за най-добро постижение във възраст ДЕЦА при момичетата
Алекс Стойнов (2006 г.) - възрастова група ЮНОШИ СТАРША (2004 - 2005 - 2006) - 2 златни и 1 сребърен медал
100 м кроул - 2-ро място и СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
50 м кроул - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ
100 м съчетано плуване - 1-во място и ЗЛАТЕН МЕДАЛ
БРАВО, ДЕЦА! ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ЗА ЛИЧНИЯ ИМ ТРЕНЬОР - ПЕТЪР ИВАНОВ! ГОРДЕЕМ СЕ МНОГО С ВАС! ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ И В СЛЕДВАЩИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ!
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Редактор:
Антон Иванов
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