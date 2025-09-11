Стара Загора посреща отново Фестивала на виното и културното наследство

Традиционният за Стара Загора Фестивал на виното и културното наследство Августиада тази година ще проведе тринадесетото си издание от 26 до 28 септември 2025 г. на Античната римска улица в центъра на града. Програмата на Августиада 2025 включва: КОНФЕРЕНЦИЯ АВГУСТИАДА – На 26 септември, от 15:00 ч. до 17:00 ч. в Зала 33 на Регионален исторически музей – Стара Загора. Вход свободен.

ДЕФИЛЕ АВГУСТИАДА ще започне в 18:00 ч. на 26 септември от бул. „Цар Симеон Велики“, пресечката с ул. „П. Парчевич“. То ще се предвожда от кандидатките за Царицата на АВГУСТИАДА. В него ще дефилират участващите във фестивала винарни и други изложители, шеф готвачи от ресторантите на Стара Загора и възпитаници на ПГОХ „Райна Княгиня“, фолклорна група от Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1858“ и др. В дефилето ще участва и Сдружението за исторически възстановки VIA PRAETORIA, което ще вземе участие във всички дни и във всички събития на фестивала. Шествието ще се движи по бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Методи Кусев“, ул. „Лубор Байер“, до включването му в Античната улица, след което ще се проведе официалното откриване на фестивала.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА АВГУСТИАДА 2025 е на 26 септември от 18:30 ч., на сцената на Античната улица, след завършване на Дефилето.

ИЗБОР НА ЦАРИЦА НА АВГУСТИАДА 2025 ще се проведе на 26 септември от 20:00 ч. на сцената на Античната улица. Повече информация е публикувана във фейсбук (линк към събитието) и в инстаграм, където можете да дадете гласа си за избраницата на публиката. Тази година Царицата на Августиада и подгласничките ще получат право за участие в конкурса Мис Свят България.

ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ВИНО И КУЛИНАРНИ ПРОДУКТИ ще се проведе на открито на Античната улица. Ще има изложение на действащи занаяти и ще бъде отворено за посетители:

На 26 септември 16:00 ч. – 23:00 ч., изложение на вино и кулинарни продукти – първи ден, с избор на Царица на АВГУСТИАДА.

На 27 септември 12:00 ч. до 23:00 ч. – изложение на вино и кулинарни продукти – втори ден.

13:00 ч. – 14:00 ч. Майсторски клас: Наградени вина́ от Северна Македония от 14-и Балкански международен винен конкурс. Място: пред сцената на Античната улица на Августа Траяна, куверт 50 лв.

19:00 ч. – 23:00 ч. Гала вечер със специална програма, Концерт на виртуозния саксофонист Mike Sax (Милен Стойков) и певицата Венелина Бонева.

19:00 ч. – Обявяване и награждаване на вината, получили най-много гласове от посетителите на Фестивала (първо, второ и трето място) и на виното, получило правото да носи знака на Августиада.

20:00 ч. – 22:00 ч. Благодарности и награди на партньори и спонсори. Вечерта ще завърши с грандиозно дрон шоу.

На 28 септември

12:00 ч. – 15:00 ч. Изложение на вино и кулинарни продукти – трети ден.

Място: специална сцена на Античната улица на Августа Траяна.

По време на изложението ще могат да се дегустират над 250 вина́, да се опитат различни кулинарни специалитети. Ще се презентират действащи занаяти, атракции от Регионален исторически музей. През трите дни на сцената ще има разнообразна фолклорна и музикална програма.

Повече информация за събитието – www.avgustiada.com.

Входът за желаещите да дегустират вино е с билети от 10 лв. за един ден и 20 лв. за трите дни, които ще се продават на входа на изложението, заедно с депозитна чаша. Допуска се свободно разглеждане на изложението, без винена дегустация.

Билети могат да се закупят предварително при цена 8 лв. за един ден и 15 лв. за трите дни, препоръчително за групови посещения.

Всички куверти, без пропуските за изложението, трябва предварително да се закупят до 25 септември 2025 г.

Августиада е мястото, където фирмите могат да договорят вина́ директно от производител при атрактивни условия. Изложението е отлична възможност, чрез предварително закупуване на входни билети, за награждаване на работници и служители и за организиране на фирмен тиймбилдинг. За допълнителна информация, заявки за участие, билети и куверти – на тел. 042 626297, 0888 718677 и на имейл office@chambersz.com.

Входни билети и куверти се заявяват и получават в офиса на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, на ул. „Г. С. Раковски“ 66. Издават се фактури.

Информацията е предоставена от организаторите.