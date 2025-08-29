Български тенисист изгоря за 5 години заради нарушения на антикорупционната програма

Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIA) потвърди, че българският състезател Симон-Антони Иванов е наказан за пет години и с глоба от 25 хиляди долара за нарушения на антикорупционната програма. 25-годишният Иванов, който е стигал до 598 място в ранглистата на АТП през 2023, е отказал да се яви на изслушването по случая си, и бе признат за виновен за нарушение на Раздел D.1.а. за залагания над 196 хиляди евро на мачове между февруари и октомври 2022, както и Раздел F.2.b - отказ за сътрудничество.

Срокът на санкцията е увеличен с допълнителни 12 месеца поради „сплашващо“ и „заплашително“ поведение на играча по време на арбитражния процес.

В позицията се казва, че Иванов е бил разпитван четири пъти между 2022 и 2024, като са включени и писмени изисквания за анализ на мобилните устройства на състезателя, като част от разследването за възможни корупционни практики.

По време на периода на лишаване от права, който изтича на 14 август 2030, на Иванов е забранено да играе, да тренира или да присъства на каквото и да е тенис събитие, разрешено или санкционирано от членовете на ITIA (ATP, ITF, WTA, Тенис Австралия, Френска федерация по тенис, Уимбълдън и USTA) или която и да е национална асоциация.

Българската федерация излезе с позиция

От Българската тенис федерация излязоха с позиция относно наказанието на родния състезател Симон-Антони Иванов.

„Във връзка с наложеното от Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIA) петгодишно наказание за лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов, Българската федерация по тенис желае да заяви, че винаги е подкрепяла усилията за борба с манипулирането на мачове и състезания.

От началото на годината (ITIA), които са съвместен орган за противодействие на корупцията с участие на Международната федерация по тенис (ITF), ATP, WTA и турнирите от Големия шлем е наказала повече от 15 тенисисти, които са предимно от най-ниското ниво на професионалния тур.

БФТ винаги е отстоявала позицията си за нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в много успешната кампания „Тенисът – честна игра" и други подобни инициативи.

Като част от наказанието на Симон-Антони Иванов БФТ спира считано от днес състезателните му права и ще следи строго за недопускането му на турнири от вътрешния и международен календар като състезател, треньор или зрител за периода на санкцията.

БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с право прилагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики", написаха от федерацията.

