Феноменален Григор Димитров е на полуфинал в Ротердам (ВИДЕО)

В първия сет Гришо определено бе по-добрият. Той проби съперника си за 3:1 и успя да запази аванса, за да спечели с 6:3 само за 35 минути. За съжаление, българинът имаше кошмарно начало в следващия и изоставаше с 0:5. Той все пак успя да върне един пробив, но в край на сметка загуби с 3:6.

Третата част бе изключително драматична. Двамата тенисисти си разминаха по един пробив, за да се стигне до решаващия тайбрек. Зрителите по трибуните станаха свидетели на феноменални разигравания, но Гришо показа характер и надви австралиеца с 8:6.

WHAT A MATCH 🤯@GrigorDimitrov

saves 2 match-points to defeat De Minaur in a thrilling encounter in Rotterdam!@abnamroopen

| #abnamroopen pic.twitter.com/FzqUNA4yOT