Григор Димитров подчини 10-ия в света за нов успех в Ротердам (ВИДЕО)

След като прегази Аслан Карацев в първия кръг, Григор успя да сломи и Хуркач, който бе достатъчно изтощен от тричасовата битка с Роберто Баутиста Агут. Гришо показа самообладание в решаващите моменти в двата тайбрека, за да се класира безпроблемно за следващата фаза.

В пърия сет двамата тенисисти не се пробиха, като не се стигна и до нито един брейкбол. В тайбрека Григор направи два ранни минипробива и поведе с 4:1. Хуркач успя да изравни за 4:4, но след това българинът направи нов минипробив и затвори сета със 7:4 точки.

В средата на втората част Хуркач успя да пробие, за да поведе с 3:4 гейма. Григор обаче веднага върна пробива. В следващия гейм Димитров трябваше да спасява брейкбол, като се справи, а мачът се насочи към нов тайбрек. Там двамата вървяха точка за точка до 3:3, но след това Гришо направи минипробив и спечели тайбрека със 7:5 точки.

Това бе трети успех в три мача за Гришо срещу Хуркач. На 1/4-финалите Григор Димитров очаква победителя от срещата между Андрей Рубльов и Алекс де Минор, която ще се състои по-късно тази вечер.

