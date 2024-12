"Когато се подхлъзнеш, но пак създадеш магия": Припомниха епично отиграване на Гришо от 2024-а (ВИДЕО)

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров изпраща една от най-успешните си години в спорта, след като завърши в топ 10 на световната ранглиста на ATP. Българинът си заслужи място сред най-добрите мъже в световния тенис, играейки на високо равнище през цялата 2024 година. А това включваше титла в Бризбън, още три финала, включително такъв на Мастърс ниво, както и два 1/4-финала в Големия шлем.

Един от 1/4-финалите в Големия шлем дойде на Уимбълдън. Малко преди турнира българинът се подготви за специфичната игра на трева с участие на турнира в Куинс. Там Гришо постигна много убедителна победа над Адриан Манарино с 6-1, 6-2, в която не остави шансове на френския си опонент. А социалните канали на турнира в Куинс припомниха и едно от паметните отигравания на родния тенисист в този двубой.

Григор успя да стигне до форхенд уинър по правата още в първото разиграване на втория сет, което бе при сервис на Манарино. Димитров дори се подхлъзна при завършващия удар, но това не му попречи да реализира директна точка и да заслужи аплодисментите на публиката в Лондон. "Когато се подхлъзнеш, но пак създадеш магия", написаха организаторите на турнира в Куинс, като попитаха последователите си колко добро е било това изпълнение на Гришо.

Григор Димитров пази добри спомени от турнира в Куинс, където стана шампион през 2014-а. Това е една от деветте титли на Гришо на ниво ATP. Големите успехи обаче тръгват от Швеция, където още през 2013-а Григор печели първата титла в кариерата си, и то след обрат срещу третия в света по това време.

