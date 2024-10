Почти 48 часа след началото: Григор Димитров победи в Шанхай (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров победи световния №72 Зизу Берс с 2:1 (6:3; 3:6; 6:2) в двубой от втория кръг на Мастърс-а в Шанхай. Сблъсъкът стартира в събота, но заради дъжд бе прекъснат, а метеорологичните условия позволиха да се доиграе почти 48 часа след началото. В третия кръг хасковлията ще премери сили с 24-тия в класацията на АТП Алексей Попирин.

След като дъждът прекъсна мача на Димитров и Берс, срещата беше подновена при 2:4 в полза на белгиеца във втория сет. Двамата взеха подаванията си, с което резултатът стана 1:1. Третата част започна прекрасно за Гришо, който проби във втория гейм за 2:0. Впоследствие българинът отрази брейкбол.

До края на двубоя Григор Димитров и Зизу Берс си размениха по един пробив. Така се стигна до 5:2 при сервис на белгиеца, когато първата ни ракета взе подаването на съперника и затвори срещата, за да си осигури дуел с Алексей Попирин (Австралия), който във втория кръг се справи със сърбина Миомир Кецманович с 6:3, 6:2.

Battling the elements ☔️



In his 100th Masters 1000 event, @GrigorDimitrov wins a rain-delayed encounter with Bergs 6-3 3-6 6-2!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/f8A7InmKJE