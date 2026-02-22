На диета, но не отслабвате - какви може да са причините

Що се отнася до отслабването, има безброй диети и методи, които обещават бързи резултати. Водещи диетолози обаче казват, че има редица причини, поради които кантарът не показва по-малко тегло въпреки усилията ви. Докато диетата играе важна роля, сънят, стресът и времето за хранене също имат голямо влияние.

Диетологът Анна Грум посочва, че ефектите от „крещящите диети“ обикновено са краткотрайни и ни вкарват в токсични цикли на гладуване. За трайни резултати е необходимо да се промени начинът на мислене и целият начин на живот. Ето най-често срещаните грешки и съвети как да ги коригирате:

1. Ядете твърде малко

Много хора смятат, че екстремното намаляване на калориите е правилният път, но мозъкът след това забавя метаболизма, за да запази енергия, предпазвайки тялото от „глад“. Препоръчително е да консумирате само 300 до 500 калории по-малко от поддържащите си нива. Ще отслабнете по-бавно, но ще имате енергия и няма да качите килограмите обратно.

2. Недостатъчен прием на протеини

Протеинът повишава чувството за ситост и запазва мускулите. Ако ядете салата без протеин, ще сте гладни до 15:00 часа. Стремете се към 20 до 30 г протеин на хранене (пилешко, риба, яйца, гръцко кисело мляко или тофу).

3. Липса на фибри в диетата

Фибрите добавят обем към храненията и предотвратяват глада между тях. Заменете белия хляб, пастата и ориза с пълнозърнести сортове, за да подобрите храносмилането и да контролирате нивата на кръвната захар.

4. Хапване в движение

Калориите от бисквити с чай, няколко чипса от чинията на някой друг или допълнителна лъжица зехтин се натрупват бързо. Изследванията показват, че хората подценяват приема си с до 30 процента. Решението е да следите приема на храна, за да осъзнаете несъзнателното си хранене, пише Daily Mail.

5. Течни калории

Газираните напитки, плодовите сокове и кафето с мляко са скрити капани. Някои изискани горещи шоколади могат да съдържат до 500 калории, което е еквивалентно на меню от девет парчета бекон. Избирайте варианти без захар и сироп.

6. Само кардио, без тежести

Бягането е чудесно, но силовите тренировки (клекове, мъртва тяга) изграждат мускули, което ускорява метаболизма ви. Изграждането на мускули е вашето тайно оръжие за дългосрочно поддържане на теглото.

7. Режим през седмицата, преяждане през уикендите

Придържането към строга диета през седмицата и разхлабването през уикенда може да обезсмисли целия ви напредък. По-добре е да планирате умерени закуски през седмицата, отколкото да предприемате подход „всичко или нищо“.

8. Хранене в неподходящо време

Много хора пропускат закуската и не ядат до следобед, което често води до преяждане вечер. Проучванията показват, че ранното хранене (между 7:00 и 15:00 ч.) води до по-бърза загуба на мазнини, отколкото късните хранения.

9. Прекалено големи порции

Лесно е да надцените размера на порцията си от зърнени храни, тестени изделия или ориз. Докато не сте тренирали окото си, използвайте кухненски кантар, за да разберете колко всъщност е една порция.

10. Липса на сън

Липсата на сън (по-малко от шест часа) директно причинява затлъстяване, защото нарушава хормоните на глада, увеличава кортизола и желанието за сладко. Само две нощи с лош сън драстично увеличават апетита. Решението е да си лягате по-рано, като гледате по-малко телевизия или използвате мобилния си телефон вечер.

11. Пренебрегване на чревната микрофлора

Трилионите микроби в червата ви влияят на метаболизма и възпаленията. Дисбалансът в чревната микробиота е свързан със затлъстяване и диабет. Хранете „добрите си бактерии“ с плодове, зеленчуци и ферментирали храни като кисело зеле или кисело мляко.

12. Разчитане единствено на силата на волята

Силата на волята е като батерия, тя се износва. До 90 процента от храненето ни се движи от подсъзнанието ни. Вместо да се борите с мозъка си, опитайте се да го препрограмирате, като осъзнаете своите тригери (стрес, скука) и разберете, че всеки неуспех е просто малък провал, а не краят на диетата.