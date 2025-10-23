Най-силните естествени пробиотици: Тайната на доброто храносмилане и силния имунитет се крие в тази храна

Пробиотиците не само са от съществено значение за храносмилането, но има и много други ползи за здравето от консумацията на храни, богати на пробиотици.

Според проучване, публикувано в списанието ISRN Nutrition , пробиотиците могат също да помогнат на хората да понижат нивата на холестерола, да ги предпазят от алергии, да помогнат за предотвратяване на злокачествени тумори и други заболявания.

Но не винаги е нужно да купувате скъпи добавки, за да си набавите необходимите пробиотици. За това има едно важно условие: трябва да консумираме пробиотични храни ежедневно. Важно е да сте правилно информирани как да включите тези храни в храненията си, за да увеличите максимално ползите от пробиотиците за подобряване на чревната функция и укрепване на имунитета.

Защо пробиотиците са важни за нас?

В допълнение към горепосоченото, пробиотиците помагат и при:

по-високи енергийни нива с усвояване на витамин B12

борбата с кандида

по-здрава кожа (повлиява екзема и псориазис)

по-лесно възстановяване от настинки и грип

помага за лечение на чревни заболявания, включително възпалителни

по-добър контрол на теглото.

Ето храните, които са най-силните естествени пробиотици.

Кефир

Този ферментирал млечен продукт е уникална комбинация от мляко и ферментирали кефирни зърна. Консумира се от над 3000 години, произхожда от Русия и Турция и означава „да се чувстваш добре“. Има леко кисел вкус и съдържа от 10 до 34 щама пробиотици.

Подобно е на киселото мляко, но тъй като е ферментирало с мая и повече бактерии, крайният продукт съдържа повече пробиотици и по-малко лактоза. Това го прави подходящ избор за много хора, които имат непоносимост към лактоза.

Кисело зеле

Интересното е, че киселото зеле не е лидер по разнообразие от пробиотични щамове, но е богато на органични киселини, които влияят върху размножаването на добрите бактерии. Има високо съдържание на витамин С и храносмилателни ензими. Също така е добър източник на естествени млечнокисели бактерии, като лактобацили.

Комбуча

Комбуча е необичайна, слузеста гъба с конусовидна форма, образувана от симбиотична колония от бактерии и дрожди. Тя е известна от над 2000 години, произхождайки от Япония. Има много доказани твърдения за качеството на комбучата, но основните ѝ ползи за здравето са за храносмилането, повишаване на енергията и детоксикация на черния дроб.

Кисело мляко

Вероятно най-популярната пробиотична храна е ферментираното пробиотично кисело мляко, приготвено от краве, козе или овче мляко. Заедно с кефира, то се нарежда сред най-добрите пробиотични храни, ако е от биологично отглеждани животни и не е пастьоризирано.

Диетолозите препоръчват кисело мляко, приготвено от козе или овче мляко.

Квас

Тази мощна съставка е често срещана ферментирала напитка в Източна Европа от древни времена. Традиционно се приготвя чрез ферментация на ръж или ечемик, но интересното е, че през последните години в някои страни се използва с пробиотични плодове и цвекло, заедно с други кореноплодни зеленчуци, като моркови.

Сурово сирене

Козето, овчето и мекото краве сирене са особено богати на пробиотични бактерии, включително щамовете thermophilus, bifudus, bulgaricus и acidophilus. Винаги купувайте сурови и непастьоризирани сирена, ако искате да извлечете максимума от пробиотиците си, тъй като пастьоризираните и преработените сортове не съдържат полезни бактерии.

Ябълков оцет

В допълнение към контролирането на кръвното налягане, понижаването на нивата на холестерола, подобряването на инсулиновата чувствителност и дори загубата на тегло, ябълковият оцет може също да помогне за увеличаване на приема на пробиотици. Пийте по малко всеки ден (една чаена лъжичка сутрин) или го използвайте като дресинг за салата, за да увеличите максимално резултатите.

Туршии и корнишони

Краставиците и корнишоните са неоправдано недооценен източник на пробиотици. Когато купувате туршии, не забравяйте да изберете по-малък производител на храни, за предпочитане био. Зимата идва и с нея зимните приготовления. Така че, не избягвайте краставиците, но внимавайте да не използвате твърде много консерванти и сол.