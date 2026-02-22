Сок, който лекарите препоръчват при висок холестерол – резултати само за 2 седмици!

Още три напитки, които помагат на сърцето ви

Около 40 процента от хората с висок лош (LDL) холестерол не са наясно с това. Ако знаете, че имате проблем, имате предимство – и една сутрешна напитка може да промени нещата по-бързо, отколкото си мислите. Изследванията показват, че само една чаша на ден в продължение на две седмици може да понижи лошия холестерол и триглицеридите, като същевременно увеличи добрия (HDL) холестерол, съобщава Eating Well.

Защо сок от нар?

Сокът от нар е известен с наситеночервения си цвят – и този цвят го прави толкова силен. Той е богат на полифеноли, мощни антиоксиданти, които предпазват LDL холестерола от оксидативно увреждане. Когато LDL се окислява, той започва да се натрупва по стените на артериите и да образува плака – точно това полифенолите предотвратяват.

Научен преглед на проучвания показва, че редовната консумация на нар води до намаляване на триглицеридите и LDL холестерола, като същевременно повишава HDL холестерола. Едно проучване на възрастни с наднормено тегло и дислипидемия открива видими промени само след две седмици пиене на по една чаша сок дневно.

Бонус: ако имате и високо кръвно налягане, заедно с висок холестерол, изследванията показват, че нарът може да помогне и в това отношение.

Важна забележка: Сокът от нар не е заместител на лекарствата, предписани от Вашия лекар, но може да бъде ценна част от здравословната за сърцето диета.

Как да го включите в сутрешната си рутина

Не е нужно драстично да променяте навиците си. Ето три прости начина:

Купувайте 100 процента сок от нар без добавена захар и без смесване с други сокове – чистотата на съставките е ключова.

Стремете се към половин до една чаша на ден. Повече не е непременно по-добре, а сокът е по-калоричен, отколкото изглежда.

Добавете го към смути. Комбинацията от сок от нар, спанак, горски плодове и ленено семе създава напитка, пълна с антиоксиданти и разтворими фибри – идеалното начало на сутринта за холестерол.

Сокът от нар не е единствената възможност. Ето какво още препоръчват диетолозите:

Смутита с овесено мляко – неподсладеното овесено мляко, горските плодове и чиата са богати на разтворими фибри, които директно помагат за понижаване на холестерола. Идеалната закуска в чаша.

Доматен сок – съдържа ликопен, антиоксидант, който се намира в червените храни, за който е доказано в проучвания, че подобрява нивата на HDL холестерола. Избирайте варианти с ниско съдържание на натрий, особено ако следите кръвното си налягане.

Зелен чай – клиничните проучвания показват умерено, но последователно намаляване на общия и LDL холестерола при редовните потребители. Ако искате топла сутрешна напитка, зеленият чай е чудесен заместител на кафето.

Малките, ежедневни навици изграждат дългосрочно здраве на сърцето. Чаша сок от нар сутрин не е революционна, но с балансирана диета, редовна активност и лекарства, ако са предписани, това може да бъде стъпка, която наистина се натрупва с течение на времето. Започнете с това, което работи за вас, и бъдете последователни.