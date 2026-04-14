Супер диета с варени яйца разтопява коремните мазнини

Меню за 5 дни

Как да се приложи диетата

Какво представлява диетата с варени яйца?

Великден е зад гърба ни и ни остават варени яйца и малко празнично излишно тегло . Ето защо не е лошо да използвате останалите варени яйца за диета - те ви помагат да отслабнете. Яйцата са хранително полезни за всяко хранене през деня и са богати на протеини, пише "Sensa".

Диетата с варени яйца е с ниско съдържание на калории и въглехидрати, с висок прием на протеини (едно яйце съдържа около седем грама протеин), което може бързо да предизвика загуба на тегло без загуба на мускулна маса - често срещан проблем при отслабването.

Поради многобройните ползи от яйцата, диетолозите често ги включват в различни диетични режими - за отслабване или покачване на мускулна маса.

Какво представлява диетата с варени яйца?

Диетата с варени яйца е нискокалорична, нисковъглехидратна диета, базирана на яйца, постни протеини и зеленчуци без нишесте. Тя може да доведе до краткосрочна загуба на тегло поради калориен дефицит, но е ограничаваща и трудна за поддържане.

Планът включва:

строго определени хранения

списък с разрешени и забранени храни

комбинация от яйца, постни протеини и зеленчуци.

В повечето варианти всяко хранене включва яйца или друг постен протеин, зеленчуци без нишесте и 1-2 порции нисковъглехидратни плодове.

Диетолозите твърдят, че след две седмици можете да забележите по-тънка талия, но и по-красива коса и нокти.

Как да се приложи диетата

Диетата включва три хранения на ден, без междинни хранения.

Закуска:

поне 2 яйца

зеленчуци без нишесте (напр. домати, аспержи)

нисковъглехидратни плодове (например грейпфрут)

Обяд и вечеря:

зеленчуци без нишесте

яйца или постен протеин (пилешко, риба)

Вода, чай и кафе без захар са разрешени.

Лека физическа активност (ходене, колоездене) е препоръчителна, но не е задължителна.

Диетата обикновено се спазва в продължение на няколко седмици, след което се връщаме към нормалното хранене.

Забранени храни

зърнени храни (хляб, тестени изделия, ориз...)

нишестени зеленчуци (картофи, царевица...)

плодове с много захар (банан, манго...)

преработени храни и сладкиши

подсладени напитки

Важно е да се отбележи, че много от тези „забранени“ храни всъщност имат важна хранителна стойност.

Как помага при отслабване?

Тази диета може да доведе до загуба на тегло, защото:

намалява приема на калории

е с ниско съдържание на въглехидрати

богат е на протеини, които повишават чувството за ситост

Нисковъглехидратната диета може да ви помогне да отслабнете и да ускорите метаболизма си , както и да намали хормоните на глада.

Меню за 5 дни

Ден 1

Закуска: 1 портокал, 2 варени яйца и чаша кефир.

Обяд: 2 варени яйца, 2 пълнозърнести бисквити и 1 плод (портокал, ябълка или круша).

Вечеря: зелена салата с домати и риба тон, половин пълнозърнест мъфин и чай без захар с чаена лъжичка канела.

Ден 2

Закуска: 2 варени яйца и плодове).

Обяд: чиния зеленчукова супа, 1 варено яйце и голяма порция сезонна салата.

Вечеря: до 150 г задушена кайма, пълнозърнест стек и салата от домати и краставици.

Ден 3

Закуска: 2 варени яйца, 2 пълнозърнести бисквити и плодове по избор.

Обяд: до 150 г прясно краве сирене или моцарела, 1 варено яйце, домат и половин пълнозърнеста кифла.

Вечеря: 100 г нарязано бяло пилешко месо, 2 пълнозърнести стека и чай без захар с канела.

Ден 4

Закуска: чаена лъжичка мед с канела, 2 варени яйца, един портокал и нискомаслено кисело мляко.

Обяд: 200 г варено месо, половин пълнозърнеста кифла, микс от сезонна салата и една ябълка.

Вечеря: до 150 г задушена кайма, 2 домата и пълнозърнест хляб.

Ден 5

Закуска: 2 варени яйца, 2 домата, пълнозърнест хляб и чай без захар с канела.

Обяд: филе от хек или риба тон, половин пълнозърнеста кифла, зелена салата и ябълка.

Вечеря: 500 г варени зеленчуци (моркови, грах или картофи), 1 варено яйце и домат.