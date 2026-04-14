Супер диета с варени яйца разтопява коремните мазнини

Великден е зад гърба ни и ни остават варени яйца и малко празнично излишно тегло . Ето защо не е лошо да използвате останалите варени яйца за диета - те ви помагат да отслабнете. Яйцата са хранително полезни за всяко хранене през деня и са богати на протеини, пише "Sensa".
Диетата с варени яйца е с ниско съдържание на калории и въглехидрати, с висок прием на протеини (едно яйце съдържа около седем грама протеин), което може бързо да предизвика загуба на тегло без загуба на мускулна маса - често срещан проблем при отслабването.
Поради многобройните ползи от яйцата, диетолозите често ги включват в различни диетични режими - за отслабване или покачване на мускулна маса.
Какво представлява диетата с варени яйца?
Диетата с варени яйца е нискокалорична, нисковъглехидратна диета, базирана на яйца, постни протеини и зеленчуци без нишесте. Тя може да доведе до краткосрочна загуба на тегло поради калориен дефицит, но е ограничаваща и трудна за поддържане.
Планът включва:
строго определени хранения
списък с разрешени и забранени храни
комбинация от яйца, постни протеини и зеленчуци.
В повечето варианти всяко хранене включва яйца или друг постен протеин, зеленчуци без нишесте и 1-2 порции нисковъглехидратни плодове.
Диетолозите твърдят, че след две седмици можете да забележите по-тънка талия, но и по-красива коса и нокти.
Как да се приложи диетата
Диетата включва три хранения на ден, без междинни хранения.
Закуска:
поне 2 яйца
зеленчуци без нишесте (напр. домати, аспержи)
нисковъглехидратни плодове (например грейпфрут)
Обяд и вечеря:
зеленчуци без нишесте
яйца или постен протеин (пилешко, риба)
Вода, чай и кафе без захар са разрешени.
Лека физическа активност (ходене, колоездене) е препоръчителна, но не е задължителна.
Диетата обикновено се спазва в продължение на няколко седмици, след което се връщаме към нормалното хранене.
Забранени храни
зърнени храни (хляб, тестени изделия, ориз...)
нишестени зеленчуци (картофи, царевица...)
плодове с много захар (банан, манго...)
преработени храни и сладкиши
подсладени напитки
Важно е да се отбележи, че много от тези „забранени“ храни всъщност имат важна хранителна стойност.
Как помага при отслабване?
Тази диета може да доведе до загуба на тегло, защото:
намалява приема на калории
е с ниско съдържание на въглехидрати
богат е на протеини, които повишават чувството за ситост
Нисковъглехидратната диета може да ви помогне да отслабнете и да ускорите метаболизма си , както и да намали хормоните на глада.
Меню за 5 дни
Ден 1
Закуска: 1 портокал, 2 варени яйца и чаша кефир.
Обяд: 2 варени яйца, 2 пълнозърнести бисквити и 1 плод (портокал, ябълка или круша).
Вечеря: зелена салата с домати и риба тон, половин пълнозърнест мъфин и чай без захар с чаена лъжичка канела.
Ден 2
Закуска: 2 варени яйца и плодове).
Обяд: чиния зеленчукова супа, 1 варено яйце и голяма порция сезонна салата.
Вечеря: до 150 г задушена кайма, пълнозърнест стек и салата от домати и краставици.
Ден 3
Закуска: 2 варени яйца, 2 пълнозърнести бисквити и плодове по избор.
Обяд: до 150 г прясно краве сирене или моцарела, 1 варено яйце, домат и половин пълнозърнеста кифла.
Вечеря: 100 г нарязано бяло пилешко месо, 2 пълнозърнести стека и чай без захар с канела.
Ден 4
Закуска: чаена лъжичка мед с канела, 2 варени яйца, един портокал и нискомаслено кисело мляко.
Обяд: 200 г варено месо, половин пълнозърнеста кифла, микс от сезонна салата и една ябълка.
Вечеря: до 150 г задушена кайма, 2 домата и пълнозърнест хляб.
Ден 5
Закуска: 2 варени яйца, 2 домата, пълнозърнест хляб и чай без захар с канела.
Обяд: филе от хек или риба тон, половин пълнозърнеста кифла, зелена салата и ябълка.
Вечеря: 500 г варени зеленчуци (моркови, грах или картофи), 1 варено яйце и домат.