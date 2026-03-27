Това е най-доброто време за упражнения за здравето на сърцето ви

От контрол на теглото до по-добро здраве на сърцето, ежедневното упражнение предлага множество ползи. Въпреки че редовните упражнения са от първостепенно значение, времето на тренировката също може да повлияе на резултатите от нея. Изследователите са установили, че хората, които тренират рано сутрин, имат значително по-нисък риск от сърдечни и метаболитни заболявания в сравнение с тези, които тренират по-късно през деня.

Неотдавнашното проучване, представено на годишната научна сесия на Американския колеж по кардиология, предполага, че кога тренирате може да е също толкова важно, колкото и колко тренирате.

„Всяко упражнение е по-добро от никакво упражнение, но се опитахме да идентифицираме допълнително измерение, свързано с времето за упражнения. Ако можете да тренирате сутрин, това изглежда е свързано с по-добри нива на кардиометаболитни заболявания“, каза Прем Пател, студент по медицина в Медицинския факултет Чан към Университета на Масачузетс и водещ автор на изследването.

Проучването анализира данни от над 14 000 души, използващи носими устройства в продължение на една година. Дори когато хората са правили същото общо количество упражнения, тези, които са го правили сутрин, са наблюдавали много по-добри здравословни резултати:

35% по-нисък риск от затлъстяване

31% по-нисък риск от коронарна артериална болест (сърдечно заболяване)

30% по-нисък риск от диабет тип 2

21% по-нисък риск от висок холестерол (хиперлипидемия)

18% по-нисък риск от високо кръвно налягане

Кое е най-доброто време за упражнения? Проучване разкри, че упражненията между 7:00 и 8:00 часа сутринта са специално свързани с най-ниския риск от сърдечни заболявания.

Защо сутрешните упражнения може да са по-добри

Изследователите предлагат няколко причини, поради които сутринта е толкова ефективна:

1. Циркадни ритми

Човешките тела имат вътрешен часовник. Сутрин инсулиновата чувствителност е естествено по-висока и нивата на кортизол се повишават, за да ви подготвят за активност. Упражненията по това време са в съответствие с вашата биология.

2. Изгаряне на мазнини

Сутрешните упражнения често се правят преди закуска. Това принуждава тялото да изгаря складирани мазнини за енергия, вместо наскоро приети въглехидрати.

3. Последователност

Хората, които тренират сутрин, често са по-постоянни, защото успяват да свършат тренировката, преди разсейващите фактори на деня да ги завладеят.

Ако искате да увеличите максимално ползите за здравето на сърцето и метаболизма си, опитайте се да планирате физическата си активност от 7:00 до 8:00 часа сутринта. Експертите обаче подчертават, че постоянството е от първостепенно значение. Ако не можете да тренирате сутрин, упражненията следобед или вечер са много по-добри за здравето ви, отколкото да не спортувате изобщо. Целта за повечето възрастни остава поне 150 минути умерена активност седмично.