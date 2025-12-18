Основният свидетел срещу Благомир Коцев спечели нова обществена поръчка - за 1,2 млн. лв.

Фирма "Залива 47-СП" АД на Пламенка Димитрова - основен свидетел срещу варненския кмет Благомир Коцев по делото срещу него за корупция - продължава да печели обществени поръчки. Миналия месец дружеството е подписало договор с Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров", след като се е преборило с 4 конкурента за организиране на храненето в образователната институция във Варна. Поръчката е за изхранване на лица, които "се осигуряват с безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки" по наредба на Министерство на отбраната.

Обществена поръчка с прогнозна стойност 1,2 млн. лв.

Новината най-напред съобщиха от разследващия сайт BIRD.bg. Справка в портала за обществени поръчки показва, че конкурсът е започнал с възлагане от ВВМУ с краен срок за подаване на оферти 24 октомври 2025 г. Прогнозната стойност е 1 216 800 лева, или 622 139 евро.

"Залива 47-СП" АД на Димитрова прави най-добрата оферта измежду "СМАРТ СЕЛЕКШЪН" ООД, Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие", "М ДЖИ 1" ЕООД и "РЕД ПЕПЪРС" ЕООД. Стойността, която предлага фирмата на бизнесдамата, е 3,58 лева (1,83 евро) без ДДС за храноден на човек - закуска, обяд и вечеря.

От проектодоговора се разбира, че договорът влиза в сила от датата на изтичане на предишния, който е с рег. №1569/28.05.2024 г., и е със срок на действие 15 месеца от датата на влизането му в сила или до достигане на максимално допустимата стойност от 1 216 000 лева без включен ДДС. Самият контракт е подписан на 14 ноември 2025 г.

Снимка: БГНЕС

Коя е Пламенка Димитрова?

Името на Пламенка Димитрова попадна под светлините на прожекторите след акцията на антикорупционната комисия в Община Варна и ареста на Благомир Коцев и общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов в началото на юли тази година. Димитрова се оказа свидетелят, който заговори за натиск от страна на кмета и поискан подкуп.

Фирмата ѝ не успява да спечели поръчка за приготвяне и доставка на храна за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни през 2024 г., която е в основата на делото. Тогава договорът е възложен на "КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ". Бизнесдамата обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и пред съда, но резултатът не се променя. В "КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ" съсобственик е бизнесменът Ивайло Маринов, който също беше задържан при акцията, но впоследствие бе освободен от ареста. Коцев и общинските съветници излязоха на свобода през есента - съветниците бяха пуснати под домашен арест през октомври, но преди дни съдът във Варна измени мерките им в солидни парични гаранции (общо 350 000 лева). В края на ноември кметът също беше пуснат - срещу 200 000 лева: Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?

Защитата им отричаше те да са искали и приемали подкуп във връзка с предишната поръчка. Прокуратурата ги обвини, че поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

Пламенка Димитрова е печелила редовно обществени поръчки във Варна при предишния кмет - Иван Портних от ГЕРБ, който наскоро бе обвинен от Европейската прокуратура за източване на евросредства за изграждане на несъществуващо рибарско пристанище.

Снимка: БГНЕС

Димитрова намеси в случая "Коцев" и името на Асен Василев като човек, участвал в корупция. Председателят на "Продължаваме промяната" обяви, че ще я съди, а народен представител така и не бе привлечен като обвиняем въпреки настояването от страна на прокуратурата. Точно това се оказа и повод делото в крайна сметка да бъде преместено във Варна, а не да се гледа в София, където Софийска градска прокуратура е единствената с правомощия по производства с участието на лица с имунитет.

През септември BIRD.bg писа, че фирмата на прокурорския свидетел срещу кмета на Варна - Пламенка Димитрова - е била обект на досъдебно производство на Варненската окръжна прокуратура. Според медията това е станало, след като Върховната касационна прокуратура е получила доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) относно дружеството "Залива 47-СП". За този доклад кореспондентът на "Дневник" във Варна Спас Спасов вече съобщи в началото на септември, че не е ясно къде се намира - варненската прокуратура не потвърждава, че е при нея.

Производството е прекратено, но - по думи на разследващата медия - може във всеки момент да бъде възобновено от главния прокурор. Информацията на BIRD гласеше още, че счетоводителката на фирмата вече е осъдена за длъжностни престъпления и съставяне на документи с невярно съдържание.

